Luis BÃ¡rcenas: Â«Hemos acreditado con exactitud la procedencia de los fondos de mis cuentasÂ» en Suiza

Luis Bárcenas está «satisfecho» con el desarrollo del primer gran juicio por la trama Gürtel, en el que la Fiscalía le pide 42 años y medio de cárcel por cobrar comisiones a cambio de intermediar a favor de la red corrupta y por quedarse con al menos 299.000 euros de la contabilidad B del PP, que no le pertenecían. El antiguo gerente y tesorero del PP ha declarado este martes a los medios, al terminar la sesión de la vista oral, que él y sus abogados «han acreditado con bastante exactitud la procedencia de los fondos» de sus cuentas bancarias en Suiza, en donde llegó a acumulas hasta 48,2 millones de euros en el año 2007.

El antiguo gerente del PP ha enumerado algunas de las operaciones comerciales que explicó en el juicio para justificar sus fondos ocultos, como una operación de compraventa de obras de arte, el dinero que le otorgaron unos inversores uruguayos o una inversión en el mercado de la madera en Costa Rica, entre otras. Sin embargo, y aunque él no le de importancia, Bárcenas no ha aportado ni un solo contrato o factura que avale estas explicaciones, una cuestión que resaltó una y otra vez la fiscal del caso al interrogarle.

«Me estigmatizan los 48,2 millones de euros», ha vuelto a denunciar Bárcenas, quien culpa a los medios de no conocer que hizo crecer su fortuna en 30 millones (entre el 2000 y el 2007) gracias a la gestión de su cartera de valores. El extesorero del PP presume de sus habilidades empresariales e inversoras.

«Una vez terminado el bloque de declaraciones que me afectan, la única valoración que hago es que estoy satisfecho con cómo ha evolucionado el juicio oral en la parte que a mi me afectaba», ha asegurado este martes, después de bajar el telón del interrogatorio al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, a quien la Fiscalía también acusa de cobrar viajes y dinero por favorecer a la trama corrupta en el Consistorio. Bárcenas ha insistido en que no le pueden atribuir ninguno de los delitos que representan la corrupción política: prevaricación y tráfico de influencias, que el Ministerio Público no le imputa, y el cohecho, que sí se lo atribuyen pero según el exgerente se ha desinflado. La Fiscalía identifica a Bárcenas en la expresión «Luis el cabrón», que cobró 72.000 euros de la trama según la contabilidad incautada.

«La Fiscalía ni siquiera me ha preguntado sobre ese hecho», ha asegurado Bárcenas sobre esa expresión. La acusada Isabel Jordán, empleada de las empresas del cabecilla Francisco Correa, identificó en un momento de la vista oral a Bárcenas como «Luis el cabrón», según escuchó a los capos de la trama. El extesorero del PP, que es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados por su papel en la trama Gürtel, un caso que estalló hace ocho años, también ha negado que se apropiara de parte del dinero de la contabilidad opaca del PP que se utilizó para comprar acciones del grupo mediático Libertad Digital.

El Ministerio Público, aun así, acorraló a Bárcenas en las tres jornadas de interrogatorio y dejó patente que Bárcenas carece de documentación para demostrar las operaciones comerciales que, según él, justifican su fortuna. La Fiscalía considera que acumuló el dinero de comisiones ilegales por su rol en la trama corrupta, una red que colonizó numerosas adminsitraciones del PP en los años de la bonanza económica.