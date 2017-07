La lucha entre PSOE y Podemos alcanza a las pensiones

La pugna entre Podemos y el PSOE por alcanzar la hegemonía de la izquierda ha alcanzado a una pieza clave del estado del bienestar: las pensiones. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende poner contra las cuerdas a los socialistas al abogar por una reforma integral del sistema que adelante la edad de jubilación, revalorice las cuantías conforme al IPC y suba las pensiones mínimas tomando la financiación necesaria de los presupuestos. No seguir por este camino, ha afirmado, sería incumplir la Constitución y romper el acuerdo intergeneracional que sirve de base a la democracia. Y advertido de que, si las conclusiones del Pacto de Toledo no siguen esta línea, Podemos no tendrá problemas en romper el consenso y abandonar este foro.

Ante las preguntas de los periodistas, Iglesias ha negado tajantemente estar luchando contra los socialistas. «No nos interesa la liga de la izquierda. No estamos interesados en ninguna batalla, en ninguna liga por competir en la izquierda», aseguró con aparente tranquilidad. Contestaba así a la afirmación lanzada un día antes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, respecto a que los socialistas vuelven a ganar «la liga de la izquierda». Sin embargo, la proposición de ley registrada en el Congreso contempla la derogación de las dos últimas reformas del sistema de pensiones. La última del PP y la anterior del PSOE.

Enmendarse a sí mismos

Iglesias abundó en su discurso de entendimiento con los socialistas mostrando su confianza en que esta reforma «les gustará». «No entenderíamos que el PSOE pudiera situarse con Ciudadanos y el PP. No creo que la gente entendiera que Sánchez estuviera más cerca del PP que de Podemos», siguió presionando, aun sabiendo que será difícil que los socialistas les apoyen porque se estarían enmendando a sí mismos. Es más, anunció que incluirá esta proposición de ley en la mesa de negociación con el equipo socialista y dio por seguro el apoyo de los sindicatos al texto. Pero ha advertido de que el derecho de veto presupuestario que tiene el Gobierno le permite impedir la tramitación de cualquier ley, y volvió a instar a los socialistas a trabajar juntos en una moción de censura que permita expulsar al PP de La Moncloa.

Podemos mantiene su apuesta por tensionar a los socialistas con propuestas situadas muy a la izquierda política que no puedan apoyar para demostrar que la única formación que representa los valores de la izquierda es Podemos.

Desde el PSOE han mantenido la estrategia de no entrar al juego de Podemos ni dejarse marcar la agenda, manteniéndose firmes en una hoja de ruta que pasa por recuperar primero el electorado perdido de izquierdas y después el del centro. Pero Podemos no está dispuesto a ponérselo fácil.