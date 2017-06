El libro de citas clÃ¡sicas de la mociÃ³n de censura y otras alusiones culturales

Las citas de autoridad como argumento retórico estuvieron muy presentes en la moción de censura. Francisco Quevedo, Antonio Machado, Vito Corleone y hasta Barrio Sésamo. Los clásicos sirvieron para reforzar argumentos o como arma dialéctica arrojadiza contra el rival político.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, llegó a usar una cita por cada cuatro minutos de intervención. Más que ninguno. Muy lejos de Rafael Hernando, que solo usó una en sus 46 minutos subido a la tribuna. Oramas, en su breve participación, siete minutos en total, usó las palabras de otros hasta en dos ocasiones. Recogió dos fragmentos diferentes de la letra de la canción «Puro Teatro», de Curet Alonso, popularizada por La Lupe, para criticar al candidato propuesto para la moción de censura, Pablo Iglesias: «Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad mal ensayada, poderoso simulacro».

Entre los oradores con más de una hora de presencia en la tribuna, Mariano Rajoy fue quien menos recurrió a citas o referencias culturales, cuatro en casi dos horas de intervención, una por cada 29 minutos. Menos que Iglesias, una cita por cada 23 minutos; y menos que Irene Montero (Podemos), una por cada 17 minutos.

Las citas de autoridad no solo se usaron como argumento, sino como arma arrojadiza. Hubo diputados que demandaron a sus rivales elegir mejor al autor, como Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, cuando reprochó a Irene Montero sus alusiones a la política española Clara Campoamor, defensora de los derechos de la mujer. «Usted se parece más a Margarita Nelken, que era aquella que decía que las mujeres no tenían que votar porque votarían a la derecha».

Los clásicos como arma

Las clásicos llegaron a ser tema de discusión. Si Albert Rivera, portavoz de Ciudadanos, recordaba el comienzo de «Historia de dos ciudades», de Charles Dickens —«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos...»—, Pablo Iglesias le respondía que no había leído al escritor inglés. Si Rivera citaba a Fernando Savater, —«Podemos nos propone cómo acabar con la riqueza, pero aún no ha propuesto cómo acabar con la pobreza»—, el candidato propuesto en la moción de censura le despreciaba asegurando que el líder naranja tampoco había leído al filósofo. Ni a Albert Camus, convertido en motivo de ataque de Iglesias contra Rivera, a pesar de que él no lo había aludido en la moción. «Hubiera preferido que usted tomara alguna nota en lugar de buscar citas de Albert Camus», dijo el líder morado.

Francisco Quevedo fue también objeto de discusión. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, pidió no mencionarle en el Congreso, puesto que dejó escrito que «las criaturas más tristes y miserables que Dios creó son los catalanes, que son el ladrón de tres manos». El autor del Siglo de Oro ya había sido citado por Mariano Rajoy —«El exceso es el veneno de la razón», en alusión a la intervención de Irene Montero—, y por Iglesias en dos ocasiones: «La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió» y «No he de callar por más que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo».

Tantas alusiones como Quevedo tuvo Antonio Machado. Dos por parte de Iglesias y otras dos por parte del portavoz socialista, José Luis Ábalos. El candidato propuesto en la moción de censura recordó que «dijo Machado que en la España de su época de diez cabezas una pensaba y nueve envestían». Ábalos, menos original, usó el recurso de «Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón».

No solo hubo espacio en la tribuna del hemiciclo para escritores, poetas y filósofos. Las referencias culturales del cine y la televisión también acompañaron a las citas de autoridad. Como hizo Irene Montero: «Estrategias que son dignas de una temporada de Los Soprano o, si les resulta a ustedes más familiar la referencia, de El padrino». O Pablo Iglesias, en otro ataque a Albert Rivera: «Alto, bajo, cerca, lejos; los dos somos de la generación “Barrio Sésamo” y tenemos algunas referencias comunes, aunque creo que para explicar la política hace falta profundizar un poco más».

Todas las citas

A continuación, las citas literales, parafraseadas o referencias culturales empleadas por los diputados en la moción de censura. Los diputados están ordenados de más a menos tiempo en la tribuna sumadas todas sus intervenciones:

Pablo Iglesias (Podemos)

Duración total de sus intervenciones: 346 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 15. Una cita cada 23 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Iglesias en la moción de censura en orden cronológico.

Quevedo

-Refrán, anónimo. «Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer».

-Francisco Quevedo, escritor: «La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió».

-Francisco Quevedo, escritor: «No he de callar por más que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo».

-Antonio Machado, poeta: «Dijo Machado que en la España de su época de diez cabezas una pensaba y nueve envestían».

-Antonio Ramos Oliveira, historiador. «Decía de Cánovas: Causó incalculable mal a la nación. Le hizo perder la fe que le quedaba en lo presente y en lo porvenir. Pocos crímenes menos disculpables que el del hombre que se sitúa al frente de un Gobierno sin fe en la patria. Cánovas era de ese género de políticos: reacio a hacer y mucho menos a pensar en el futuro».

-Joaquín Costa, político. «Una definición clásica del gran Joaquín Costa para llamar a estas obras financiadas con dinero público por su nombre, un clásico del parlamentarismo: las carreteras parlamentarias».

-Varios autores. «Desde finales del siglo XIX y principios del XX regeneracionistas como Joaquín Costa, Pi i Margall, Unamuno, o federalistas como Valentí Almirall y también escritores como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas señalaron la existencia de una trama oligárquica».

-Herrero de Miñón, político. «¿Qué significa la soberanía? Disposición de una soberanía fragmentada, pactada, federada»

-Ramón Carande, historiador. «Cuando le preguntaron al historiador Ramón Carande que resumiera la historia de España, contestó: España, demasiados retrocesos».

-Antonio Machado, poeta: «Lo decía Antonio Machado por la boca de Juan de Mairena a propósito de la idea de patria: La patria es, en España, un sentimiento sencillamente popular del cual suelen jactarse los señoritos. En los trances más duros, los señoritos la invocan y la venden y el pueblo la compra con su sangre».

-Ramón Carande, historiador.«Ramón Carande cuando hablaba de la historia de España y decía: "Demasiados retrocesos"».

-Manuel Vázquez Montalbán, escritor. «Como decía Manolo Vázquez Montalbán, aquello era más una correlación de debilidades que una correlación de fuerzas».

-Nicolás Maquiavelo. «Hoy le comentaré otra cosa que decía Maquiavelo. Hablaba de la fortuna. Es verdad que usted es un político de fortuna».

-Albert Camus, escritor. «Hubiera preferido que usted tomara alguna nota en lugar de buscar citas de Albert Camus». El escritor es mencionado hasta en cinco ocasiones por Iglesias, pero sin citarlo directamente, sino como alusión a citas de Albert Rivera en debates anteriores.

-«Barrio Sésamo», programa de televisión. «Alto, bajo, cerca, lejos; los dos somos de la generación Barrio Sésamo y tenemos algunas referencias comunes, aunque creo que para explicar la política hace falta profundizar un poco más».

Irene Montero (Podemos)

Duración total de sus intervenciones: 135 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 8. Una cita cada 17 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Montero en la moción de censura en orden cronológico.

Rosa Parks

-Ramón María del Valle-Inclán, escritor. «La épica se hace mirando a los personajes desde abajo; la comedia, desde arriba y la tragedia mirando a los ojos»

-Francisco Franco, dictador. «Haga como yo y no se meta usted en política».

-Rosa Parks, activista. «Rosa Parks se subía a un autobús y tomaba un asiento que no le correspondía, que de hecho la ley le prohibía tomar»

-Clara Campoamor, política. «Clara Campoamor subía a esta tribuna a exigir el derecho de las mujeres a votar y a participar de la vida pública, algo que entonces la ley nos negaba»

-«Los Soprano», serie de televisión. «Estrategias que son dignas de una temporada de Los Soprano o, si les resulta a ustedes más familiar la referencia, de El padrino»

-«El Padrino», película. «Estrategias que son dignas de una temporada de Los Soprano o, si les resulta a ustedes más familiar la referencia, de El padrino»

-Angela Davis, activista. «Angela Davis dijo hace poco que la lucha de las mujeres es la lucha por los derechos humanos».

-Rosa Parks, activista. «El día que Rosa Parks se sentó en un asiento para hombres blancos fue encarcelada, pero solamente por su determinación fue posible que millones de personas se organizaran para acabar con las leyes de segregación racial en Estados Unidos».

Mariano Rajoy (PP)

Duración total de sus intervenciones: 114 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 4. Una cita cada 29 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Rajoy en la moción de censura en orden cronológico.

Jonathan Swift

-Savonarola, sacerdote dominico. «Estoy seguro de que ni el mismo Savonarola hubiera sabido exponerlo mejor». (En alusión a las críticas de Irene Montero)

-Franciso Quevedo, escritor. «El exceso es el veneno de la razón»

-Jonathan Swift, escritor. «Sentenció en su día Jonathan Swift que cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él».

-Rosa Luxemburgo, teórica marxista. «Como buen discípulo de Rosa Luxemburgo, piensa que el camino se hace al andar y que los intentos prematuros son el único modo posible de andar, de educar a sus seguidores y de articular lo que usted llama respuesta cívica».

Rafael Hernando (PP)

Margarita Nelken

Duración total de sus intervenciones: 46 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 1. Una cita cada 46 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Hernando en la moción de censura en orden cronológico.

-Margarita Nelken, política. «Usted se parece más a Margarita Nelken, que era aquella que decía que las mujeres no tenían que votar porque votarían a la derecha».

Albert Rivera (Ciudadanos)

Duración total de sus intervenciones: 42 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 3. Una cita cada 14 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Rivera en la moción de censura en orden cronológico.

Charles Dickens

-Charles Dickens, escritor. «"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos...", así empezaba Charles Dickens Historia de dos ciudades».

-Fernando Savater, filósofo. «Decía Fernando Savater una frase sobre ustedes muy acertada: Podemos nos propone cómo acabar con la riqueza, pero aún no ha propuesto cómo acabar con la pobreza».

-«Ocho apellidos catalanes», película. «Yo, en vez de recomendarle, como usted hizo en el debate de candidatos, que vea Ocho apellidos catalanes para entender el problema de Cataluña, le invito a que lea a Solé Tura y a Azaña».

Joan Tardà (ERC)

Duración total de sus intervenciones: 41 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 4. Una cita cada 10 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Tardà en la moción de censura en orden cronológico.

Antonio Maura

-Émile Durkheim, sociólogo. «Lo que el sociólogo Durkheim llamó la anomia social, es decir, que los gobernantes y los ciudadanos no interioricen en sus conciencias unos principios sólidos de moral pública».

-Pierre Vilar, historiador. «Sustituyendo a judíos, conversos y herejes perseguidos por la Inquisición, tuvieron por objeto a los catalanes, tal como constató el historiador marxista Pierre Vilar».

-Francisco Quevedo, escritor. «Las criaturas más tristes y miserables que Dios creó son los catalanes, que son el ladrón de tres manos».

-Antonio Maura, político. «El entonces jefe de los conservadores, Antonio Maura, hizo un discurso muy patriótico y muy florido que concluyó diciendo: Nunca nada. Nunca nada autonomía, nunca nada federalismo».

José Luis Ábalos (PSOE)

Duración total de sus intervenciones: 36 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 3. Una cita cada 12 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Ábalos en la moción de censura en orden cronológico.

Antonio Machado

-Antonio Machado, poeta. «Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza, / entre una España que muere / y otra España que bosteza».

-Antonio Machado, poeta. «Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón».

-Gil de Biedma, poeta. «Como decía Gil de Biedma, la más triste de todas las historias tristes es sin duda la de España».

Esteban Bravo (PNV)

Shakespeare

Duración total de sus intervenciones: 27 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 1. Una cita cada 27 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Bravo en la moción de censura en orden cronológico.

-William Shakespeare, dramaturgo. «Ya lo dijo Shakespeare: Si dos cabalgan en un caballo, uno debe ir detrás».

Xavier Domènech (En Comú Podem)

Duración total de sus intervenciones: 19 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 4. Una cita cada 5 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Domènech en la moción de censura en orden cronológico.

Vito Corleone

-Vito Corleone, de la película «El Padrino». «Después de que la señora Montero les dejara a ustedes una cara de Vito Corleone clarísima».

-Herrero de Miñón, político. «Ese lenguaje común se llamaba Herrero de Miñón: fragmentos de Estado, fragmentos de soberanía».

-Anselmo Carretero, político. «El concepto nación de naciones, que Albert Rivera un día lo tildó de concepto peligrosísimo de populismo, es un concepto de Anselmo Carretero, es cierto, un viejo socialista castellano».

-Carrero Blanco, militar y político. «Orden, unidad y aguantar. Pero ya sabemos cómo acabó lo del orden, unidad y aguantar».

Carles Campuzano (PdCAT)

Duración total de sus intervenciones: 17 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 1. Una cita cada 17 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Campuzano en la moción de censura en orden cronológico.

-Francesc Macià, político. «Francesc Macià, cuando regresó a Barcelona, tuvo que lamentar que ese compromiso que la izquierda republicana española había asumido con la izquierda republicana catalana no se hubiera cumplido»

Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu)

Duración total de sus intervenciones: 9 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 1. Una cita cada 9 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Beitialarrangoitia en la moción de censura en orden cronológico.

-Rosa Parks, activista. «Rosa Parks tenía dos opciones en aquel entonces: esperar a que las leyes cambiaran, a pactar con los racistas para que estos dejaran de serlo, o arriesgarse, desobedecer y, por la vía unilateral, asumiendo las consecuencias de lo que hacía, dar un paso adelante y contribuir a cambiar las leyes».

Ana Oramas (Coalición Canaria)

Duración total de sus intervenciones: 7 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 2. Una cita cada 4 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Oramas en la moción de censura en orden cronológico.

-«Puro teatro», canción de Curet Alonso interpretada por La Lupe. «Igual que en un escenario / finges tu dolor barato. / Tu drama no es necesario. / Ya conozco ese teatro. / Fingiendo, / ¡qué bien te queda el papel! / Después de todo parece / que esa es tu forma de ser».

-«Puro teatro», canción de Curet Alonso interpretada por La Lupe. «Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad mal ensayada, poderoso simulacro».

Pedro Quevedo (Nueva Canaria)

Duración total de sus intervenciones: 7 minutos. Número de citas de autoridad y otras referencias culturales: 1. Una cita cada 7 minutos de discurso. A continuación, las citas o referencias culturales empleadas por Quevedo en la moción de censura en orden cronológico.

-Samuel Beckett, dramaturgo. «Eso de quedarse esperando a Godot, de repente va y no llega, como en la obra de don Samuel».

No usaron ninguna cita ni referencia cultural Joan Baldoví (Compromís), Alberto Garzón (Unidos Podemos), Antonio Gómez-Reino (En Marea), Íñigo Jesús Alli Martínez (UPN), Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro). Todos tuvieron intervenciones inferiores al cuarto de hora.