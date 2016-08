Levy abre la puerta a apoyar al PNV en el País Vasco para que haya «centralidad política»

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy ha admitido la posibilidad de que el PP facilite al PNV la gobernabilidad en el País Vasco para que haya «centralidad política» y no se produzca «una situación de bloqueo».

Preguntada por si cree posible que el líder socialista intente formar un gobierno alternativo, ha señalado que percibió en el discurso de Sánchez cierto «compadreo» con Podemos y los nacionalistas. Sin embargo, ha avisado a Sánchez de que «el precio a pagar» por ese gobierno «puede ser la unidad de España».

«Si la gobernabilidad en el País Vasco se basase en que se puede conseguir una centralidad política y no se produjera una situación de bloqueo y el PP colaborase a esa centralidad, desde luego lo haríamos, y más teniendo en cuenta cuales son las alternativas políticas que existen», ha dicho en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

De hecho, la vicesecretaria del PP ha mostrado su preocupación por la decisión del PNV de votar «mayoritariamente cuestiones en el Parlamento acompañado de Bildu y Podemos», que también son sus socios en los ayuntamientos. El PNV, ha añadido, «debe decidir y el PP puede ser un nuevo socio de investidura si la línea de moderación está con el PNV».

Levy ha respondido así cuando se le ha preguntado si el popular Mariano Rajoy tendría más fácil formar gobierno con el apoyo del PNV en caso de que, una vez que pasen las elecciones vascas, los nacionalistas necesitan al PP para mantener la Lehendakaritza.

No obstante, ha recordado que el PNV ha planteado peticiones como el acercamiento de los presos de ETA —a las que el PP no está dispuesto—. Para que sean posible los acuerdos, ha añadido, es necesario que los nacionalistas no tomen «la deriva» de «plantear referéndums».

Después de la investidura fallida de este miércoles, la dirigente popular ha asegurado que el PP no se va a «resignar a la sinrazón de Pedro Sánchez y a su no irresponsable, antipático y anti-España». Con todo, ha llamado a que se produzca una reflexión en el seno del PSOE.