La lecciÃ³n tuitera de SÃ¡nchez a Trump

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha pedido este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que «deje al mundo en paz» y le advierte de que la mejor forma de ganar las guerras es no empezar ninguna.

Sánchez, en un comentario en su cuenta de Twitter, ha salido así al paso de la declaraciones de Trump en las que ayer defendió aumentar el gasto militar para que Estados Unidos pueda empezar «a ganar guerras de nuevo».

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you.https://t.co/ogF3qgr9Pi