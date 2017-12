Junqueras, a Rajoy: «Estoy rodeado de gente que ha cometido delitos de todo tipo, pero no veo a corruptos» El portavoz de ERC en el Congreso lee en el Congreso una carta enviada por el exvicepresidente de la Generalitat

Oriol Junqueras le ha escrito a Rajoy desde la prisión de Estremera. El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat ha hecho llegar una carta al Congreso de los Diputados, donde ha sido leída por el portavoz de su partido en la Cámara Baja, Joan Tardá. En plena campaña electoral por las elecciones en Cataluña, el diputado ha utilizado una interpelación urgente urgente de su grupo para leer la misiva de Junqueras.

«Sr. Rajoy», comienza el texto, «nos apalearon el 1 de octubre. Encarcelaron a los líderes de las entidades que organizaron las manifestaciones más multitudinarias y pacíficas de la Historia contemporánea europea. Aplicaron el artículo 155. Secuestraron nuestra autonomía. Y hasta lo han aprovechado para expoliar bienes culturales en Lleida con nocturnidad y alevosía».

El líder de ERC acusa al presidente del Gobierno de «imponer la ley a golpe de porra. Como aquel viejo dicho, la letra con sangre entra», y defiende que «las porras, la cárcel y la represión no es la mejor manera de tratar a un pueblo que se manifiesta o que defiende sus ideas democráticas pacíficamente».

«En el lugar donde me encuentro, estoy rodeado de gente que ha cometido delitos de todo tipo», prosigue Junqueras en su misiva; «pero ¿sabe usted?, no hay un sólo interno que tenga nada que ver con la industria de la corrupción de algunos partidos políticos. Y pregunto, permítame, ¿dónde están los centenares de imputados o condenados del PP por corrupción? ¿En qué cárcel están? Por aquí, no veo a ninguno».

En la carta, el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat también se refiere a las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, y «emplaza» a Rajoy a «aceptar el resultado, a respetarlo, a implementarlo de mutuo acuerdo». «Sea cuál sea el resultado, le reclamo que abandone la senda de la judicialización de un conflicto político, que abandone la vía de la represión e inicie el camino de la política».

Por último, Junqueras le pide «diálogo para resolver las diferencias» al líder del Ejecutivo y le exige que emprenda acciones «contra los actos violentos ejercidos impunemente por la extrema derecha estos días en las calles de Cataluña». «Le deseo una feliz Navidad en compañía de los suyos», concluye el exvicepresidente de la Generalitat. «Atentamente, Oriol Junqueras. Prisión de Estremera».