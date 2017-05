Junqueras: Â«No renunciaremos nunca a la independenciaÂ»

No hay sesión del Parlamento de Cataluña que, por unos o por otros, no se trate «el monotema independentista» que recorre la política catalana desde hace un lustro. Ayer, no fue menos.

Pagas extraordinarias de los funcionarios, precariedad laboral de los sanitarios, servicios de comedor y transporte escolar, fomento de la iniciativa empresarial juvenil... pero, sobre todo, referéndum, referéndum y referéndum.

El pleno parlamentario de ayer dio lugar para otros dos rifirrafes sobre este tema. El primero, entre Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, y Esperanza García (PP), a cuenta del «destino de recursos públicos a la organización de un referéndum ilegal».

Entre los dardos que se lanzaron: acusar a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, de ser «el Willy Fog independentista» por los viajes que realiza al extranjero y sus costes; acuñar la frase que pronunció Miguel de Unamuno en 1936 en Salamanca: «Venceréis, pero no convenceréis» para atacar al PP; y, por ejemplo, dar por válido un bulo que corre por las redes sociales de internet: «Once de los catorce ministros del último gobierno de Aznar están imputados por corrupción».

Así, García criticó que «el dinero de todos los catalanes» no puede servir «para pagar fiestas independentistas continuas» y preguntó a Junqueras de dónde saldrá el dinero para unas urnas, papeletas y sobres de un referéndum que «no se va a celebrar», en su opinión, porque «las únicas urnas válidas son las de las elecciones legales».

Para Junqueras -que se refirió irónicamente al «tono» de su predecesora-, sin embargo, el gasto que se le dedica a la causa independentista es el adecuado: «Toda mi vida la dedicaré a la causa de la justicia y la libertad. No dejaremos de trabajar por estas causas. No renunciaremos nunca. Le dedicaremos todo el tiempo».

Tras esta interpelación llegó el turno para la moción subsiguiente a otra interpelación de CSQP, en la que se pide permiso a la Comisión de Venecia para celebrar un referéndum secesionista en Cataluña. Petición que fue aprobada con los votos a favor de Junts pel Sí (JpS) y CSQP, la abstención de la CUP, y la oposición de Cs, PSC y PP.

La moción, además, reitera instar a la Generalitat pedir al Gobierno poder celebrar el manido referéndum. Oficiosamente, a eso va Puigdemont a Madrid el próximo lunes.

Sin embargo, pese a esta petición, JpS dejó muy claro que si estos avales no llegan dentro de los plazos previstos por la Generalitat (no más allá del próximo mes de octubre), la convocatoria del referéndum seguirá adelante. Es decir, referéndum sí o sí.

Por su parte, Inés Arrimadas (Cs), Miquel Iceta (PSC) y Alejandro Fernández (PP) recordaron que no existe encaje legal para la celebración de un referéndum de las características que desean los partidos secesionistas.

Mientras tanto, hoy, a las 21.30 horas, ERC pone en marcha «la campaña por el Sí en el referéndum». No hay pregunta, no hay fecha, no hay urnas, no hay papeletas, no hay sobres, no hay aval legal. Pero empieza (o sigue) la campaña.