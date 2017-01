El juez reconoce las «estructuras internacionales» de Oleguer Pujol para blanquear pero le deja en libertad

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata mantuvo ayer en libertad a Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y a pesar de reconocer que los miembros del clan tratan de ocultar a los investigadores hasta los datos más obvios. El Ministerio Público solicitó su ingreso en prisión preventiva para evitar que el investigado siga blanqueando dinero. Fue la primera vez que Anticorrupción pide la medida cautelar más grave para un Pujol.

A pesar de no acceder al ingreso en prisión del investigado, el magistrado acordó retirar el pasaporte al benjamín del clan Pujol –imputado por blanqueo de capitales y delitos fiscales–, le prohibió salir de España y le obliga a comparecer en el juzgado más cercano a su domicilio una vez cada quince días. De la Mata considera que estas medidas son suficientes para asegurar que no pueda entorpecer la investigación.

Reproche a la Fiscalía

El hijo pequeño de la familia Pujol –a la que investiga la Audiencia Nacional al completo por la fortuna conjunta que ocultaron en Andorra– declaró ayer por primera vez ante el juez, investigado por supuestamente blanquear las comisiones que cobró por intermediar en la venta de 1.230 sucursales del Banco Santander en 2007.

El juez reprocha a la Fiscalía que no haya solicitado el encarcelamiento –ni otras medidas cautelares– hasta ahora, en ningún momento previo de los dos años y medio que lleva la investigación: ni en los registros iniciales, ni cuando llegó información bancaria de otros países. De la Mata insiste en que la prisión preventiva es «excepcional», aunque reconoce que Oleguer «tiene a su disposición estructuras internacionales diseñadas» para blanquear, lo queda demuestra sus «capacidades sobradas» para ocultar sus activos. Así justifica que le retire el pasaporte.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir prisión incondicional para Oleguer Pujol es el resultado del análisis de la documentación intervenida en los registros que se realizaron en octubre de 2014, cuando fue detenido junto a su exsocio Luis Iglesias, así como de la comisión rogatoria enviada a Holanda, cuyos resultados llegaron a España el pasado año. En concreto, la operación por la que el Ministerio Público pidió la citada medida fue la venta del edificio de Gran Vía 32, sede de Prisa y en el que tiene sus estudios la Cadena Ser.

Más de un 6 por ciento

Las fuentes consultadas por ABC explican que en diciembre de 2014 los abogados de la sociedad Longshore S.L. hicieron llegar un documento al juzgado instructor –por entonces el Central 1 de la Audiencia Nacional– en el que aseguraban que la firma era la propietaria del inmueble. Una de las propietarias de esa compañía era Drago Real Estate Partners, en la que Oleguer Pujol tenía algo más de un 6 por ciento de la propiedad.

Pues bien, la citada Longshore vendió en enero de 2015 el edificio a la mercantil RL30 Inversiones S.L. por algo más de 370 millones de euros, de los que el hijo menor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola recibió la parte correspondiente a su porcentaje en Drago Real. Hasta aquí se trataría de una compraventa normal; el problema es que parte de esa importante cantidad, dos millones y medio de dólares, la recibió en diciembre de 2015 en una cuenta de Miami abierta en el International Finance Bank y opaca a las autoridades españolas.

Oleguer Pujol afirmó ayer ante el juez que utilizó el dinero recibido en comprar bonos del Estado y aseguró que en su declaración de la Renta de bienes en el extranjero recogió la existencia de la cuenta de Miami, lo que deberá ahora acreditarse.

Los dos millones y medio de dólares ingresados en el banco estadounidense procedían de la sociedad Aegle International Limited, quien a su vez los había recibido de Ard Choille B.V. Precisamente detrás de esta compañía se encontraba el propio Oleguer Pujol y Luis Iglesias. Esta operativa, en la práctica, supone a juicio de Anticorrupción una reiteración delictiva por parte de Pujol, ya que no solo continuó con sus actividades de blanqueo una vez que ya había comenzado la investigación –hay que recordar que la detención y registros en su domicilio y en varias empresas se realizan en octubre de 2014–, sino que además habría maniobrado para ocultar los beneficios procedentes de ese lavado de dinero.

En marzo de 2015

Es importante destacar que en el momento en que Anticorrupción tuvo noticia de la existencia de la cuenta de Miami, en marzo de 2015, y el pago allí de los dos millones y medio de dólares procedentes de la venta del edificio de Gran Vía 32, pidió al titular del Juzgado de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, el embargo de esa cantidad. Sin embargo, el magistrado consideró entonces que aún no era el momento adecuado para tomar una medida como esa.

También es relevante que Oleguer Pujol no ha podido justificar el origen del dinero invertido en sus grandes operaciones inmobiliarias. De hecho, las investigaciones han acreditado que las cantidades que invirtió en Drago Capital procedían de una cuenta corriente que tenía en el AndBank de Andorra, que a su vez se nutría de fondos procedentes de otras dos: una de ellas era de su hermano Jordi Pujol Ferrusola, conocido como «Junior», y la otra Anticorrupción la atribuye al padre de ambos, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. Según el juez, esta cuenta recibió más de 116 millones de pesetas entre 1992 y 2004 y parte de esos fondos procedieron de diez transferencias desde cuentas de Jordi Pujol Ferrusola –el primogénito, considerado la caja registradora de la familia por los investigadores–, entre noviembre de 1992 y octubre de 1999. Este nexo entre las inversiones de Oleguer y los fondos comunes de la familia es la razón por la que De la Mata asumió la investigación contra el hijo menor y concentró a todo el clan en una causa.

Toda la familia sigue aferrada a una explicación a la que el juez no da ninguna credibilidad: que el dinero oculto en Andorra procede de una herencia del abuelo Florenci, que luego el primogénito multiplicó con negocios legales. De la Mata sospecha que la fortuna creció con comisiones ilegales de empresarios, a cambio de favores. El juez lamenta que todo el clan se niega a colaborar y oculta la información sobre sus negocios, incluso datos obvios como nombres de entidades bancarias o gestores o administradores.

Indicios de nuevos casos

Otro dato clave para que la Fiscalía pidiera ayer el ingreso en prisión del menor de los Pujol es que solo ha ido regularizando su situación con Hacienda –su principal defensa en el interrogatorio– a medida que se han descubierto sus operaciones opacas. Por ejemplo, cuando hizo la primera regularización, en 2012, no informó de la cuenta de Andorra. Ayer lo justificó en que si o hubiese hecho se habría descubierto el resto de cuentas de sus hermanos. Pero lo cierto es que en estas operaciones Hacienda no pregunta el origen del dinero. Tampoco contó que el dinero de su cuenta de AndBank fue a parar a la BPA, y a no a su nombre, sino al de una fundación... No solo eso; los investigadores tienen nuevos indicios de que en 2016 siguió blanqueando.