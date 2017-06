Juan Luis Gordo: «No veo mucho crujir de cabezas en el PSOE»

Al diputado socialista Juan Luis Gordo, también secretario segundo de la Mesa del Congreso de los Diputados, no le termina de entrar en la cabeza una «alianza» con Podemos a pesar de los coqueteos del sector Errejonista y, mucho menos, que los que ya se están afiliando al partido del puño y la rosa sean el «caballo de Troya» para destruir al PSOE desde dentro. Políticamente correcto, tampoco ve mucho corte de cabezas en su partido tras la victoria de Pedro Sánchez como secretario general. Casos como el de Antonio Hernando o César Luena no son tan «significativos. Pedro Sánchez no tiene un pelo de tonto y será leal al partido. No me parece que vaya a haber un crujir de cabezas», ha dicho el diputado este jueves en los Desayunos de Babelia que organiza The Experience Club, un encuentro periodístico enmarcado en Madrid Foro Empresarial (MFE).

Gordo apostó por Susana Díaz en las primarias del pasado mes de mayo porque «me parecía la más coherente, pero nadie discute hoy el liderezgo de Pedro. Habrá que debatir mucho en el próximo congreso del partido porque yo no creo, ni quiero, un modelo presidencialista. Hay que buscar, eso sí, un nuevo modelo de liderazgo. El PSOE se tiene que coser o desaparecerá. Hay gente que va a lo suyo pero la inmensa mayoría quiere la unión».

En cuanto al peligro de una infiltración de podemitas en el PSOE (algo que ya pasó hace dos años en IU, hasta que quedó fagocitada) este diputado considera que «hay que andar con cuidado». Y advierte: «Errejón es comunista, o eso parece. La socialdemocracia es otra cosa. ¿Una coalición de izquierdas con ellos?... ¿qué es eso? Somos Unión Europea y ahí hay que seguir para que el PSOE crezca».

Sobre Cataluña y la amenaza secesionista, Juan Luis Gordo lo tiene claro. «Es un esperpento político de inimaginables consecuencias. La respuesta que Pedro Sánchez ha dado a Mariano Rajoy, apoyando la legalidad, es importantísima. Lo que tiene que visualizar Puigdemont es la unión de las fuerzas políticas y que se deje de preguntar por si el Ejército entraría en Cataluña para frenar un referendum ilegal porque eso no es más que un exabrupto. De todas formas, hay reconocer que se ha llegado hasta donde hoy estamos porque con Rajoy se han perdido cinco años de diálogo y se tenemos un gravísimo problema enquistado».

Sí ha echado Gordo un quite al presidente del Gobiero. «Rajoy ha tenido muy buen olfato político con los Presupuestos Generales del Estado. Son plurianuales y eso le lleva hasta 2019 en La Moncloa. Si lo mejora puede llegar al 2020 porque eso conlleva estabilidad económica. Hoy hay más luz que ayer».

Reconoce el diputado que Eduardo Madina «no ha estado afortunado» al decir que se niega a comandar una de las ponencias para el próximo congreso federal del PSOE porque «no quiere contribuir a la demolición» del PSOE. «En el partido es el momento del paso corto y la mirada larga», ha dicho.