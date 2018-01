Don Juan Carlos reúne a sus familiares por su 80 cumpleaños Don Felipe volverá a coincidir el sábado con su padre en público tras siete meses

Don Juan Carlos se convertirá el próximo viernes en el primer Rey de España que cumpla 80 años -ninguno de sus predecesores tuvo una vida tan larga-, y lo celebrará con un almuerzo en el Palacio de La Zarzuela al que asistirán alrededor de medio centenar de familiares, incluyendo hermanos, hijos, nietos, primos, sobrinos e hijos de primos con sus cónyuges. Será el primero y el más familiar de los actos que se celebrarán a lo largo del año con motivo de su aniversario y del cumpleaños de Doña Sofía, que alcanzará la misma edad el próximo 2 de noviembre.

Se trata de una celebración privada, que no figura en la agenda de la Familia Real, por lo que la Casa del Rey no ha facilitado ninguna información al respecto, ni tampoco sobre quiénes asistirán. Lo previsible es que los Reyes acudan acompañados por sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y la principal incógnita es si la Infanta Doña Cristina ha sido invitada. Hace más de seis años que la hija menor de Don Juan Carlos no asiste a más actos oficiales que los funerales de los familiares, como fueron los del Infante Don Carlos y la Infanta Doña Alicia, pero este es un acto de carácter estrictamente privado.

Diferente al 70 aniversario

Esta celebración nada tiene que ver con la de los 70 años de Don Juan Carlos, cuando todavía era el Jefe del Estado y ofreció una cena institucional en el Palacio de El Pardo a las cerca de 500 personas que le habían acompañado a lo largo de su reinado. Pero tampoco se puede comparar con la forma en la que se celebrababan los aniversarios más importantes de la vida de Don Juan de Borbón durante el reinado de Don Juan Carlos.

Por ejemplo, cuando los Condes de Barcelona celebraron sus Bodas de Oro, el 12 de octubre de 1985, ofrecieron una recepción en el Palacio de El Pardo, a la que asistieron un millar de personas, entre ellas el presidente del Gobierno, que en aquella época era Felipe González y quiso sumarse al homenaje acompañado por la que era su esposa, Carmen Romero. Hasta entonces, en España nunca había gobernado el partido socialista bajo la Monarquía, y las dos partes pusieron todo lo que estaba en sus manos, cuidando los detalles, para que aquella experiencia democrática saliera bien.

Tras el largo besamanos, que se prolongó durante más de una hora, Don Juan Carlos pronunció unas palabras en nombre suyo y de sus hermanas -las Infantas Doña Pilar y Doña Margarita- en las que felicitó a sus padres, recordó su vida y les agradeció el ejemplo que les habían dado. También Don Juan de Borbón dirigió unas palabras de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y, visiblemente emocionado, mostró su satisfacción porque «la Monarquía de la concordia preside hoy la vida española», dijo.

El regreso a La Granja

Tres años después, Don Juan de Borbón celebró su 75 cumpleaños en el Palacio de La Granja (Segovia), el mismo lugar en el que había venido al mundo el 20 de junio de 1913. Con motivo de su onomástica, el Conde de Barcelona inauguró una exposición con documentos y testimonios gráficos sobre su vida, entre ellos, la abdicación de Alfonso XIII en 1941, la carta de aceptación de Don Juan, los manifiestos de Lausana (1945) y Estoril (1947) y su posterior renuncia a sus derechos dinásticos a favor de Don Juan Carlos (1977). Don Juan no tuvo ocasión de cumplir 80 años porque falleció dos meses antes en Pamplona

En esta ocasión, Don Juan Carlos recibirá el reconocimiento institucional al día siguiente de su cumpleaños, durante la Pascua Militar, a la que asistirán los cuatro Reyes por primera vez desde el relevo en la Corona.

En esa ceremonia castrense, Don Felipe volverá a coincidir con Don Juan Carlos en un acto público por primera vez desde hace siete meses. En concreto, la última vez que coincidieron fue el 12 de junio, cuando ambos asistieron a la presentación del informe de Cotec, que se celebró en el antiguo estadio Vicente Calderón. Dos semanas después, se celebró en el Congreso de los Diputados el 40 aniversario de las primeras elecciones de la democracia sin la presencia de Don Juan Carlos, lo que provocó que se sintiera molesto y así lo hizo saber.

Iniciativas a lo largo del año

Con el acto del próximo sábado empezará también una nueva etapa para los padres del Rey, tras los tres años y medio de invisibilidad que emprendieron el 18 de junio de 2014, cuando Don Juan Carlos decidió abdicar la Corona en su hijo. La Casa del Rey anunció el pasado 18 de diciembre que está impulsando una serie de iniciativas y actividades públicas a través de distintos ámbitos de la sociedad española, que se desarrollarán a lo largo de 2018 y de los que irá dando cuenta oportunamente.