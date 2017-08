Los jóvenes de Echarri ocultan el «Tiro al fatxa» a la prensa

Los jóvenes de Echarri Aranaz han aplazado el ‘Tiro al Fatxa’ hasta que se fueran los medios de comunicación. Su temor a que fueran denunciados a pesar de que contaba con el permiso de la Audiencia Nacional ha hecho que se saltaran ese acto dentro del programa preparada para celebrar el ‘Día del Inútil’ (‘Inutiyan Egune’), que en los últimos años está dedicado a despreciar a la Guardia Civil.

Después de la comida que han hecho en la plaza del pueblo han pasado directamente al pasacalles con charanga que estaba programado para después del «Tiro al Fatxa». Visiblemente molestos por la presencia de periodistas, durante el pasacalles han conformado una fila con la que han realizado un corrillo a los representantes de los medios de comunicación, que ha incluido empujones, insultos e, incluso, les han arrojado bebidas. «¿No creéis que después de todo lo que ha salido en los medios habéis venido a provocar?», ha espetado una mujer. «¿Os molesta que os grabemos?», ha dicho una joven mientras tomaba imágenes de los periodistas con su móvil.

Pero no iban a dejar pasar el ‘Tiro al Fatxa’. Lo tenían preparado con dos pancartas. Una en la que aparecían supuestos integrantes de los cuerpos de seguridad: Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzainta y un cuarto que no queda muy claro a quién se refiere. El supuesto agente de la Benemérita tenía rostro de cerdo. En la otra pancarta se veía un helicóptero de color verde con el lema «Alde Hemendik» («Fuera de aquí»). No obstante, hasta que no se han ido los medios de comunicación no han realizado el ‘Tiro al Fatxa’ anunciado.

El programa de actos del ‘Inutiyen Egune’ incluía otros actos como otro pasacalles, un pregón, un supuesto ‘torico de fuego’ y un concierto.

A pesar de la petición de la asociación Dignidad y Justicia para que se suspendiera, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha permitido la celebración del acto. Según el magistrado, el ‘Tiro al Fatxa’ es una mera expresión de opiniones arriesgadas que pueden inquietar o chocar a diversos sectores de la población, pero no aprecia indicios suficientes para apreciar delito.