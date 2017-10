JosÃ© Luis Bonet: Â«Hablar de diÃ¡logo sin que el soberanismo regrese a la legalidad es un disparateÂ»

Al frente del gigante del cava Freixenet, y como presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet lleva años advirtiendo, a menudo en solitario, de la amenaza que supone el proceso soberanista. Ahora, en un momento trascendental del mismo, vuelve a reclamar a los dirigentes independentistas regresar al camino de la legalidad.

-Usted ha estado un poco solo en la denuncia del independentismo. Desgraciadamente los hechos le han dado la razón.

-No me sorprende, perdóneme la petulancia. Lo que me sorprende es que el resto no viese que las cosas irían en esta dirección. Respeto mucho a quienes han guardado silencio, cada uno es libre de hacer lo que quiera y le conviene, ese es el verdadero derecho a decidir. Lo que sí he dicho siempre es que los empresarios, como líderes que son, tienen la obligación de hablar a sus empresas: hablar a sus trabajadores, a sus socios, transmitirles lo que piensan, señalarles los peligros de ciertas posturas.

-¿Al margen de lo que pueda suceder el lunes, comparte la sensación de cierto alivio después de lo que sucedió en el Parlament el martes pasado, con la suspensión de la declaración de independencia?

-Es cierto de que estamos menos mal de lo que podríamos haber estado si ese día se hubiesen tomado otras decisiones, pero la situación no se ha resuelto. Y la única solución pasa por el diálogo, pero insisto, siempre un diálogo dentro del orden constitucional y estatutario. Lo que deben hacer los dirigentes de la Generalitat es actuar con responsabilidad y volver por la senda de la Constitución y el ordenamiento jurídico.

-Al menos por ahora, el debate político vuelve a los cauces habituales, y no está en la calle, con la movilización popular, con el peligro que ello conlleva. ¿Tuvo la sensación de que en los días posteriores al 1-O nos asomamos al abismo, a la posibilidad de un conflicto civil?

-Sí, ese fue un peligro muy inmediato, una situación muy lamentable, triste, y trágica a la vez. Es por ello que es urgente volver a la normalidad, porque lo que vivimos ahora en Cataluña es una anomalía. Cataluña es una comunidad con muchas potencialidades: y una de ellas es su pacifismo, la sensatez.

-¿Hablar de diálogo sin que el independentismo regrese a la legalidad es planteable?

-No, es un disparate. El diálogo siempre es necesario, por supuesto. Pero el diálogo sobre los parámetros de quienes quieren romper la democracia es imposible. Hay problemas que se pueden abordar, por supuesto, pero sobre una base imprescindible, la legalidad.

-La respuesta que dé Carles Puigdemont al ultimátum de Rajoy será determinante. ¿Qué le diría al presidente de la Generalitat?

-Le diría que piense en los catalanes, en Cataluña. Que vuelva a la normalidad, a la senda constitucional y democrática. Estamos en un momento en el que parece que se abre un proceso para reformar las normas fundamentales: la Constitución, el Estatuto de Autonomía... lo que se considere. Ahí hay una oportunidad. Otra cosa es un disparate. Yo hasta ahora siempre había dicho que no había habido daño emergente, sino lucro cesante. ¡Ahora ya ha comenzado el daño emergente! ¿Un daño absoluto? No, todavía no, podemos recuperarnos. Pero no vayamos por aquí, porque podemos hacernos daño. A la gente y al conjunto de Cataluña.

-¿Cómo valora las decisiones que está tomando el Gobierno de Mariano Rajoy?

-La respuesta del Gobierno ha sido prudente e inteligente: análisis de donde estamos y advertencia del peligro de transitar por según qué caminos. Y a la vez, dando una oportunidad e invitando al diálogo para reformar lo que haga falta. Es una respuesta inteligente.

José Luis Bonet con los Reyes, en una visita de Don Felipe y Doña Letizia a las bodegas en 2015 - INÉS BAUCELLS

-¿Hasta qué punto ha sido determinante el paso dado por las empresas?

-Es un conjunto de factores. Junto al importantísimo discurso del Rey, en Cataluña han pasado tres cosas claves en los últimos días: la multitudinaria manifestación del 8 de octubre, la salida en tromba de las principales empresas catalanas y la posición clara y determinante de la Unión Europea advirtiendo del peligro de la unilateralidad. Estos tres hechos desmontan tres de los mitos del independentismo: el primero, el de la unidad del pueblo catalán. No, mire, el pueblo catalán está fracturado en dos mitades. Segundo, nos habían dicho por activa y por pasiva que las empresas no saldrían. Y tercer mito que se desmonta, el de la permanencia en la UE.

-La marcha de empresas ha sido un durísimo golpe al proceso.

-Sí, está claro que el proceso ya está afectando el liderazgo de Cataluña. Desde la Generalitat se dice que el hecho de que marchen las empresas no tiene importancia. Oiga, pues no es verdad, tiene mucha importancia.

-¿La marcha es reversible?

-No es fácil volver a atrás. Cuando una empresa toma una decisión de este calado es por unas razones muy graves, porque se ha producido un desgarro, no es fácil. Se hace por una cuestión de supervivencia. Como han hecho los bancos, y las empresas que tienen una visión global, se toman decisiones imprescindibles. La situación es grave. El ciclo económico positivo se puede romper. Barcelona mismo, una ciudad que estaba en una fase esplendorosa... ¿queremos acabar con eso? No tiene ningún sentido. Hay quien dice estar dispuesto a que dos generaciones lo pasen mal para luego alcanzar el paraíso. Mire no, eso no lo puedo compartir. Se trata de que el bienestar de la gente mejore ya.