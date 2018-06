Entrevista José Luis Ábalos: «Este Gobierno no tiene fecha electoral» El ministro de Fomento y secretario de organización territorial del PSOE atiende a ABC en su primera entevista desde que accedió al cargo Asegura que habrá diálogo con la Generalitat pero nunca sobre un referéndum y apuesta por una evolución del modelo autonómico

Víctor Ruiz de Almirón

En un Gobierno que ha llamado la atención por la incorporación de perfiles inusuales, José Luis Ábalos Meco (Torrente, Valencia, 9 de diciembre de 1959) es la persona que junto a Josep Borrell y Carmen Calvo aportan el peso político. Es el nuevo ministro de Fomento, una cartera con muchos temas pendientes a los que todavía no ha podido aclimatarse. Pero como secretario de Organización del PSOE es el hombre fuerte del partido en el Gobierno.

Atiende a ABC en su primera entrevista como ministro y esboza «la estabilidad, la agenda social y el problema catalán» como los tres grandes ejes del Gobierno de Pedro Sánchez. Asegura que no se ponen una fecha de caducidad y constata que el PSOE ha tomado la iniciativa política en un nuevo vuelco a los cambios que ha vivido el sistema de partido los últimos años.

¿Este Gobierno es el cartel electoral del PSOE?

Significa un estilo de Gobierno. Es una clara apuesta por una sociedad del siglo XXI. No habíamos visto todavía gestos que representasen a una sociedad moderna. Más plural. Creo que eso es lo que ha valorado la gente. Y no ver un Gobierno al uso.

Salvo usted, muchas personas muy cercanas al presidente se han quedado por el camino. ¿Le han trasladado su decepción?

Son órdenes distintos. Se pretendía hacer un Gobierno plural. Un gesto a todo el país y no un gesto dirigido al partido. En la Ejecutiva federal del PSOE hay gente que tiene otras responsabilidades. Son diputados o tienen tareas que atender en el nivel municipal. Deben seguir atendiéndolas.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló el viernes que el Gobierno tenía toda la legitimidad para agotar la legislatura. ¿Es el plan? Porque usted ha defendido que el plan no era agotar la legislatura...

El horizonte es el que nos permita la mayoría parlamentaria. Y nos lo permitirá en función de lo que vayamos haciendo. Lo que sí puede decir es que este Gobierno no tiene fecha electoral. No hay un horizonte preestablecido.

José Luis Ábalos muestra unos papeles durante su entrevista - ABC

¿Ve factible hacer coincidir las generales con las elecciones municipales y autonómicas de la primavera del año que viene?

Esa hipótesis se aleja. De momento no se contempla. No hacerlas coincidir sino darles entidad propia.

El viernes se anunció el fin de la intervención económica, ya prevista por el anterior Gobierno e incluso acordada con ustedes ¿Por qué se vendió como un gesto político?

Había quien estaba pese a ello empeñado en prorrogar la excepcionalidad en Cataluña. Como Ciudadanos. De ahí se deriva que quisiésemos dotarle de entidad, porque hay quien apuesta por mantener la excepcionalidad «sine die». La excepcionalidad tiene que estar muy fundamentada.

El anterior Gobierno vinculó la intervención de las cuentas con el 155. Así lo acordaron Rajoy y Sánchez. Pero escuchando lo que dice Torra, ¿se dan las condiciones?

No tiene nada que ver la opinión política con la gestión. En la medida en que se mantengan en la legalidad... las ideas no están penalizadas, se actúa contra actos.

Torra sigue hablando del mandato del 1 de octubre. ¿Cuál es el límite del diálogo?

Los márgenes que permita la legalidad. Ninguno más. Más allá de la consideración política que tengamos no deja de ser el «president». Tampoco forma parte de ningún partido. Ha sido apoyado por sensibilidades muy diferentes. Hay muchos matices en el bloque que le ha apoyado y sus aspiraciones. No hay un bloque monolítico en torno a Torra.

¿Las leyes catalanas recurridas al TC son un elemento de negociación?

Hay algunas que no afectan a lo esencial de nuestra posición, que es la integridad territorial y la soberanía nacional. Esos son los elementos que hay que preservar. Lo que no afecte a eso se puede abordar.

José Luis Ábalos en su despacho - ABC

El PDECat pide que se derogue el decreto que facilitó la salida de empresas. ¿Lo harán?

Esta medida en su momento se apoyó explícitamente. Otra cosa es la situación actual y el camino que debe seguirse en aras de la normalización. El Gobierno verá cuál es el momento en función de la confianza que perciba.

¿Cuál es la posición del Gobierno sobre los indultos y el acercamiento de presos a Cataluña?

Ambas cosas son futuribles. No caben indultos si no hay penados. No tiene sentido plantearlo. La cuestión penitenciaria afecta a penados y no preventivos. Ahora mismo depende del juez.

¿Las demandas de la Generalitat son negociables? En esos 46 temas incluye el referéndum...

Nuestra posición es que se puede hablar, pero en lo relativo al referéndum no hay nada que negociar.

¿La hoja de ruta es su Declaración de Barcelona? Ahí se apuesta por trabajar en el ámbito normativo aquellos puntos del Estatut de Cataluña que el TC declaró inconstitucional.

Eso siempre lo hemos dicho. Había cuestiones que el TC anuló porque afectaba a determinadas leyes. Más por una cuestión de forma que de fondo. Hay formas de superar esas limitaciones.

Pero más allá de que el límite es la ley, ¿cuál es la vía por la que transitar?

Aspiramos a afianzar el autogobierno y perfeccionarlo. Hacerlo en un marco global para el resto de España. Que sea válido para todos los territorios. Nosotros hemos planteado la revisión del Estado autonómico. Un nuevo modelo insertado en nuestra Constitución e integrado en la unidad territorial de España.

Ábalos pasa junto a Pedro Sánchez durante el debate de la moción de censura a Rajoy - Jaime Garcia

¿Se va a proceder en el Congreso al fin de la comisión de evaluación del modelo territorial para abrir en septiembre la subcomisión de la reforma constitucional? Es lo que Sánchez había acordado con Rajoy.

No se ha abordado. La situación ha cambiado. Ahora la situación es distinta. Vamos a ver la disposición de los distintos grupos. Pero nuestro planteamiento es el de la reforma de la Constitución.

Ustedes demandaban a Rajoy que presentase un modelo de financiación autonómica. ¿Van a hacerlo ahora? ¿Convocarán la Conferencia de Presidentes Autonómicos?

Se procederá a una ronda con los diferentes presidentes autonómicos. Intentaremos impulsar todos los compromisos. No sé si culminarlos pero si iniciarlos. La culminación dependerá de lo que dure la legislatura. Pero todo se va a acometer. Dependerá de lo que la legislatura nos permita, tanto por el tiempo como por las mayorías.

¿Sus socios preferentes son aquellos con los que ganaron la moción de censura? Con ellos tienen 180 votos.

Hablaremos con todos los grupos. Se trata también de establecer una cultura política distinta. Hay asuntos que exigen los mayores consensos. Para muchos de estos asuntos no tiene que ver el apoyo de unos grupos u otros a la moción de censura. En algunos casos es esencial. El perfil del Gobierno es una señal en poder hablar con PP y Cs.

En medidas concretas, ¿cuáles son las prioridades de este Gobierno?

Lo primero es la estabilidad, y por lo tanto, una política económica orientada a esa estabilidad. Pero sin duda pondremos encima de la mesa el desarrollo de una agenda social. Y por supuesto normalizar la situación que se enfrenta desde Cataluña.

La portavoz habló de las expectativas de recuperar todo lo perdido con la crisis. ¿Harán de la contrarreforma a Rajoy su hoja de ruta?

Rajoy tuvo un programa que desarrolló con la mayoría absoluta y desde que perdió solo se dedicó a administrar. Una forma de gobernar que ha pesado como una losa sobre la ciudadanía. Parecíamos condenados a un administrador y no a un gobierno. Rajoy ha protegido su obra. Y hay una parte que responde a un proyecto neoliberal, que apuesta por la precariedad para alcanzar la competitividad. Una política bajo la coartada de la crisis. Pero ahora llevamos cuatro años de tasa de crecimiento económico. La coartada se cae. No vamos a defender una política neoliberal. Ya no se trata de afrontar una situación, sino cambiar el modelo productivo y social.

Ábalos posa junto al exministro de Fomento, Iñigo de la Serna - Reuters

¿Subirán los impuestos?

No nos hemos planteado nada de eso. Es adelantar muchas medidas.

Hablaba de precariedad ¿Qué van a hacer con la reforma laboral?

En los aspectos que podamos avanzar, vamos a hacer un análisis. Nos preocupa la igualdad laboral, la brecha salarial... Y avanzar en recuperar la negociación colectiva. Pero es pronto, hemos tenido solo un Consejo de Ministros.

¿Cómo queda el tablero político tras estos acontecimientos?

Radicalmente distinto. Se ha roto el fatalismo. Buena parte de lo que reflejaban las encuestas era el fatalismo. Yo creo que en 2015 la elecciones señalaron una expresión de cambio pero muy fragmentada y fue difícil de desarrollar. No se había definido con precisión cuál era la alternativa. Y eso generó mucha frustración. La moción ha dejado a cada fuerza en una posición muy distinta. El PP pierde la referencia del poder. Pero es posible también que el PP recupere su espacio en la derecha. Ciudadanos ha vivido el fracaso de su estrategia. Tiene que replantearse cuál es su publico objetivo, porque la formación del nuevo gobierno ha limitado ese espacio, y lo limita a la derecha. Sin el espacio que pretendían ocupar de clases urbanas. Podemos tiene ante sí un gobierno moderno y le obliga a ser muy prudente. Este gobierno representa la opción útil del progresismo y de la izquierda.