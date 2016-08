Joaquín Sabina, Baltasar Garzón y Llamazares, entre quienes piden un acuerdo de PSOE, Podemos y C's

En plena situación de bloqueo político e institucional, son muchas las voces que piden la formación inmediata de un Ejecutivo para que el país recupere la normalidad en todos sus ámbitos. Sin embargo, las voces que critican esta situación de desgobierno tienen visiones diferentes sobre cómo debe ser y quién tiene que componer el gobierno que se ponga al frente de España.

Una de las corrientes que ha surgido es el manifiesto «Por un Gobierno de Progreso», que alrededor de 1200 personalidades de diversos ámbitos han firmado para pedir un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para que se dé ese ejecutivo «de progreso», aunque sin especificar qué formación debería ponerse al frente.

«El manifiesto no se mete en quién tiene que formar parte del gobierno. Hemos actuado con mucho respeto con las fuerzas políticas, no nos hemos dirigido a las fuerzas, es una apuesta y posicionamiento de la sociedad civil, no les decimos a las fuerzas qué gobierno tienen que formar», explica Joanen Cunyat, uno de los impulsores del manifiesto y coordinador estatal del movimiento social, cultural y político Recortes Cero.

Esta formación, Recortes Cero, puso en marcha este proyecto tras las elecciones del 26-J para que Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos «se sentaran para ponerse de acuerdo» y hacer posible un «gobierno de cambio». Su propuesta, explican, coincidía con la de otros movimientos, como Izquierda Abierta, representada por Gaspar Llamazares, y con la de columnistas, profesionales de diversos ámbitos, políticos... etc. De esta manera, se tomó la iniciativa y se lanzó el manifiesto, que publica hoy El País. Se empezó con 450 firmas, hasta las 1.200 actuales.

Diversos ámbitos

Además de Cunyat y Llamazares, algunas de las personalidades que firman esta petición son Antonio López, Aitana Sánchez-Gijón, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Fernando Tejero, Baltasar Garzón, Juan José Millás, Miguel Ríos, Jorge Sanz y Vicente Molina Foix, junto a periodistas, sindicalistas, políticos, educadores y ciudadanos en general.

«La clave es que no sea un gobierno de quienes son responsables de la corrupción, recortes, degeneración democrática... etc. Lo que decimos es que cuatro años más del PP no es posible», asegura Cunyat.

En cuanto a la financiación de este proyecto, la expresión que mejor lo define, según Cunyat, es «a escote». «No hay ninguna otra financiación. Cada uno ha puesto lo que ha querido, dentro de una relación muy democrática y de respeto entre iguales. No ha habido ningunan aportación extraordinaria, son pequeñas aportaciones no iguales, hechas por todos los firmantes», concluye.