Javier Arenas: Â«Bajaremos los impuestos en cuanto podamosÂ»

¿Es este el Congreso del PP más tranquilo de cuantos ha vivido?

La cohesión del PP es lo que nos ha hecho, junto con nuestra condición de partido nacional, la fuerza política más votada en España. Este va a ser el Congreso más participativo y abierto de la historia del PP. Dedicaremos el 100% de nuestras energías a los problemas de los españoles y no a nuestras aspiraciones personales. Este es el Congreso más dinámico por número de enmiendas y por los acuerdos alcanzados después de las transiciones.

¿Cuál es la principal aportación de su ponencia, la más novedosa?

Esta Ponencia tiene mucha carga de futuro. Hacemos una apuesta de vanguardia manteniendo las señas de identidad del PP. Hay en la ponencia aportaciones muy valiosas, pero si tuviera que destacar alguna, la demografía entiendo que es uno de nuestros mayores retos como país. En este sentido, propugnamos alcanzar un pacto de Estado por la demografía, y elaborar una estrategia nacional por el cambio demográfico en la que participen todos los niveles de la Administración Pública y todas las fuerzas políticas.

Vamos a reforzar las políticas de apoyo a la natalidad con más ayudas económicas e incentivos fiscales a las familias y con nuevas medidas específas de apoyo a las familias numerosas. También considero novedoso la propuesta de estrategia energética. En este sentido, buscaremos consolidar un modelo energético sostenible y respetuos con nuestros compromisos en la lucha contra el cambio climático, fomentando la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. Impulsaremos un pacto por la energía que garantice seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales. Además, anzaremos en la agenda digital potenciando la adopción de tecnologías digitales por los ciudadanos y empresas españolas, así como en la transformación digital de nuestra industria y nuestros servicios. Sin olvidar la digitalización en la justicia.

El PP promete reducir impuestos (un punto el IRPF si se baja del 3% del déficit) ¿Cuándo prevén que pueda cumplirse ese objetivo y, por tanto, aplicarse la rebaja fiscal?

Bajaremos impuestos en todas las administraciones cuando lo permitan las cuentas públicas y los compromisos europeos. El objetivo de estabilidad presupuestaria que fue aprobado en diciembre del año 2016 ya marca la senda del futuro déficit para los años 2017,2018 y 2019, estableciéndose el año 2018 como el ejercicio en el que España estará por debajo del 3%. Desarrollaremos una política fiscal en la que buscaremos aumentar la recaudación a través del incremento de la actividad económica y mejorar la equidad del sistema rebajando, en la medida de lo posible, la carga fiscal a las rentas medias y bajas. Al mismo tiempo mejoraremos la lucha contra el fraude. Proponemos rebajar los tipos del IRPF hasta dejarlos entre el 18% y el 43,5%.

No concretan un límite de gasto público pese a que les han llegado enmiendas pidiendo fijarlo por debajo del 38% del PIS frente al 45% actual. Aznar avisa de que dejan una herencia envenenada en forma de deuda a los jóvenes. ¿Ha renunciado el PP a la seña de identidad de la austeridad?

Los principios que han inspirado y que seguirán inspirando nuestras reformas tienen un primer elemento, el de la eficiencia, que no se consigue gastando más, sino mejor. Nuestro modelo de Estado exige unas administraciones públicas eficaces que reduzcan burocracia y ganen transparencia; eliminen estructuras innecesarias , logren flexibilidad y terminen con las duplicidades y alcancen cercanía.

Reforzaremos los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gastos contenidos en la Ley de Flexibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y los mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas (FLA). Se concretará la regla de gasto contenida en dicha ley.

Además, en el ámbito del control presupuestario, impulsaremos la introducción en todas las administraciones de mecanismos de control por resultados del gasto público. Tenemos datos de ahorros que han supuesto para las administraciones públicas y para los ciudadanos la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Se acusa al PP de asemejarse cada vez más al discurso socialdemócrata. ¿Eso le preocupa?

El Partido Popular es un partido de centro reformista, con una visión renovadora del liberalismo como filosofía política económica, que cree profundamente en la libertad y sitúa a las personas por encima de todo. Creemos que la libertad es la premisa para conseguir una sociedad más justa y que sitúa la igualdad de oportunidades como principio irrenunciable. Los españoles saben muy bien donde está el PP y que somos la alternativa al socialismo o a la socialdemocracia.

Dedican por primera vez un extenso capítulo a la reforma constitucional. ¿Llegará en esta legislatura?

Nosotros creemos en la vigencia de la Constitución del 78. Es una Constitución de todos y para todos, en la que todos los españoles pueden sentirse reconocidos, representados y respaldados. Porque nació del consenso y se concibió para la convivencia. Y como tal ha funcionado a lo largo de casi cuatro décadas, afianzando nuestros valores compartidos ante los retos que ha afrontado España y aunando voluntades a la hora de superarlos. Nuestra Norma Fundamental ha amparado los años de mayor progreso económico y social de nuestro país y ha demostrado su vigor ante las grandes dificultades que en este periodo hemos tenido que afrontar.

Creemos, por ello, que cualquier reforma que se plantee sobre nuestra Norma Fundamental tiene que ir inexcusablemente acompañada de un consenso en el punto de partida y en el horizonte de llegada. Tiene que existir un acuerdo previo sobre qué problemas se detectan y qué soluciones se plantean. Tiene que definirse claramente de qué forma se van a abordar y qué grado de acuerdo existe al respecto. El Partido Popular considera que plantear una reforma constitucional de otro modo, sin respetar estos principios y premisas, supondría un ejercicio político irresponsable y arriesgado; ya que cualquier reforma constitucional debería concitar el consenso logrado para su aprobación.

Porque, si el objetivo es mejorar nuestro marco de convivencia, la vía no puede ser devaluar los consensos alcanzados. Difícilmente los españoles pueden sentirse más representados por una Constitución que no concite un nivel de respaldo ciudadano equiparable al vigente. Cualquier reforma constitucional tiene que contribuir a generar confianza y no división.