«La izquierda se ha alejado de la idea de España» El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, defiende en una entrevista en ABC que es el momento de generar un relato atractivo sobre España, de cuidar la identidad colectiva

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid 26/11/2017 02:29h Actualizado: 26/11/2017 02:29h

¿Tiene la izquierda complejos con la idea de España?

-Esta situación nos ha permitido hacer una reflexión sobre esta cuestión que parecía un tabú. Realmente desde esa perspectiva nos ha venido bien, porque nos ha obligado a reconciliarnos con un sentimiento. La izquierda se ha alejado de la expresión del sentimiento, del relato sobre la idea de España. La derecha en España creó un relato, básicamente durante la dictadura, y todo lo que sonaba a aquel relato la izquierda reaccionaba negativamente.

En estos 40 años de democracia no ha habido un esfuerzo por hacer un relato alternativo desde la perspectiva emocional. Porque desde la perspectiva real sí que se ha dado, porque esta España no tiene nada que ver con la de hace 40 años. Pero paralelamente no habíamos creado un paradigma de representación sobre la idea de España. Es verdad que en estos 40 años el acento se ha puesto mucho en la identidad de las comunidades autónomas, en descuido de una identidad sobre España. Ha habido un relato muy identitario en torno a las comunidades autónomas. Y tal énfasis en la creación de identidad ha ido en descuido de una identidad colectiva. Este es el momento de generar un relato atractivo sobre España.