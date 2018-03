Presidenta del PP de la Comunidad Valenciana Isabel Bonig: «No veo la misma presión que sufre Camps con Chaves, Griñán o Pujol» La presidenta del PP valenciano afirma que «Puig es un presidente insumiso que permite que se extienda la doctrina nacionalista»

Isabel Bonig (Castellón, 1970) soporta la «pesada mochila» de la corrupción del PP valenciano que ahora lidera y asume que su mensaje de renovación cala con dificultad ante los muchos casos judiciales abiertos contra sus siglas. Pero insiste en que han pedido «perdón», que los condenados están fuera y que la corruptela no invalida la herencia política del PP en toda España. «A nuestros rivales les gustaría aniquilarnos y usan la corrupción para tapar sus propias vergüenzas y falta de gestión», denuncia. Avisa de que bajo el gobierno del PSOEy Compromís, el nacionalismo se extiende a la Comunidad Valenciana en la escuela y la nueva televisión pública. Pero evita cargar contra Ciudadanos confiada en que ayudará a gobernar si el PPgana las elecciones en 2019 y suman.

Ricardo Costa confesó en el juicio de la Gürtel que se financiaron ilegalmente y señaló a Camps.

El ex secretario general dijo una cosa y otros testigos, excargos importantes, lo contrario. Es prudente y aconsejable no quedarnos con una versión y esperar a una sentencia.

¿Pero es creíble que el líder regional no estuviera al tanto de algo así?

El presidente conoce la organización y la estructura. Pero hay cosas que se hacen que se dicen al presidente y otras no. Para eso está el juicio. Se determinará si se sabía o no, si sabía todo o no. O alguien se lo ha inventado. Yo, como no estaba allí, no puedo decir.

El PP tuvo mala conciencia con el trato dado a Rita Barberá. ¿Le ocurrirá lo mismo tras abstenerse en la reprobación a Camps si es absuelto?

No era reprobación, se pedía que dejara el puesto en el Consejo Consultivo. Y eso es una decisión personal del señor Camps, que insisto, no está condenado en este momento.

¿Preferiría que Camps se apartara?

Es que el señor Camps no ocupa ningún cargo político. Él abandonó la Generalitat tras ganar porque iba a sentarse en el banquillo, un proceso (el de los trajes) del que salió absuelto. Ahora está investigado en algunos procesos (Fórmula 1, visita del Papa).

Mientras, la sombra de corrupción maniata su discurso de regeneración...

Cuesta. Echo en falta el trato igualitario en otras comunidades con corrupción, que nos mata a todos. Supone un desprestigio de la clase política y de las instituciones. Pero el foco está en la comunidad valenciana, incluso en personas que han asumido su responsabilidad y ya no están en política. Yo no veo la misma presión con Chaves o Griñán, ni con Pujol. Pedimos perdón por la corrupción, no por ser del PPy defender un proyecto de centro-derecha que ha traído muchísimas cosas buenas a España. A nuestros rivales les gustaría aniquilarnos y usan la corrupción para tapar sus propias vergüenzas y falta de gestión.

Pues parece que les funciona.

Mire, hace quince días se dio a conocer el último barómetro del señor Puig y de la señora Oltra y entre las principales preocupaciones de los valencianos está el desempleo, las listas de espera y el caos sanitario y la educación. El PP ya pagó la corrupción en 2015.

¿Da por hecho que será candidata?

No he tenido ninguna duda.

¿Cree que Esteban González-Pons es una buena baza para Valencia?

Es un gran político y gran baza, pero él se ha autodescartado.

¿Yes aceptable que un político se borre del partido?

Supongo que es porque él lo habrá hablado con alguien. Está haciendo una gran labor en Europa y también lo haría en Valencia.

¿Se ve gobernando con Ciudadanos? ¿Cree que le apoyarán si gana?

No me cabe la menor duda. Aunque veo a Cs dando bandazos. Nos hubiera gustado un poco más de ayuda en la defensa del castellano en la educación. Y votaron a favor de la televisión autonómica pese a que es un instrumento de adoctrinamiento.

¿Teme que Cs les arrebate la defensa del español en la educación?

Para el PP valenciano Cataluña ha sido un buen ejemplo para no repetir errores. No pondría tanto el acento en Ciudadanos, sino en qué tiene que hacer el PP para recuperar esas banderas.

Pero el Gobierno admite que ni el 155 basta para hacer cumplir la ley.

Todavía hay mucho margen. Lo que decía el ministro es que el 155 no es suficiente para cambiar el modelo educativo, pero sí para acatar las sentencias.

¿Debe garantizar el Estado la educación en español el próximo curso?

Siempre lo hemos defendido. En la Comunidad Valenciana le hemos pedido ayuda al Gobierno de España para que no se repita lo de Cataluña. Puig es un presidente insumiso que está permitiendo que la misma doctrina nacionalista de Cataluña se aplique aquí.

Pero en la práctica todo resulta insuficiente. ¿Hay que devolver la competencia de la Educación al Estado?

No se trata de recentralizar, pero sí de que se establezcan mecanismos que permitan una actuación rápida contra los gobiernos autonómicos cuando no cumplen la ley. Reforzar la Alta Inspección para que pueda asumir determinadas competencias.

Cs tiene un proyecto más atractivo que el PP, según las encuestas.

Es lógico que genere mayores simpatías por ser nuevo, pero si se le conoce se ven sus incongruencias. No es que esté endiosado, pero he intentado hablar dos veces con Rivera de temas valencianos y no se ha puesto al teléfono.

Usted es muy beligerante al decir que es un error hacer concesiones al nacionalismo. ¿Rajoy se equivoca buscando el apoyo del PNV?

El PSOE debería ser más responsable en una situación complicada y apoyar como el PP hizo en el País Vasco...

Pero el PSOE en La Moncloa también ha tenido que recurrir a nacionalistas porque el PP no arrimaba el hombro.

A lo mejor ese es el cambio a la política de calidad para sacar adelante presupuestos y leyes.

¿Renunciar a pactar con nacionalistas?

Deberían sopesarsetodos los intereses. Se pueden pactar algunas cuestiones, sabiendo perfectamente a lo que no puedes ceder.

¿El concierto vasco perjudica los intereses del resto de españoles?

No lo hace desde el momento en el que está en la Constitución.

¿Está abierto el debate en el PP para la sucesión de Rajoy?

Ahora no. Estamos viviendo un momento de consolidación de la recuperación económica y hay que estar preparado para el segundo asalto de los nacionalistas.