Los investigadores quieren que se acabe ya el laberinto juidicial sobre la situación en Cataluña

Las investigaciones policiales y judiciales sobre lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña continúan, como se comprueba cada día. Sin embargo, los investigadores, según las fuentes consultadas por ABC, echan de menos que sea una sola autoridad judicial la que instruya las diligencias para poder dar una respuesta más eficaz y fluida a la delicada situación. «En este momento hay varios jueces que instruyen sus propios sumarios y eso ralentiza y resta coherencia al trabajo policial», advierten. Eso se produce porque entre los implicados hay aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero por ejemplo el delito de sedición del que supuestamente son autores es competencia en cambio de los tribunales centrales, como puede ser la Audiencia Nacional.

En cualquier caso las fuentes consultadas aseguran que las investigaciones avanzan y que se están reuniendo pruebas consistentes que podrían desembocar en resultados concretos en no mucho tiempo.

Una de las cosas que más preocupan ahora es cómo controlar a los Mossos una vez que por aplicación del artículo 155 pasen a depender del Ministerio del Interior. Existe la certeza de que la actual cúpula es fiel a la Generalitat y de que una parte no desdeñable de los agentes no van a reconocer a sus muevos mandos. «Es la parte más delicada de lo que queda por delante, porque son 17.000 personas armadas y las Fuerzas de Seguridad tendrán que ir ocupando los espacios que no se puedan cubrir por los agentes autonómicos».