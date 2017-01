La intervenciÃ³n de Rajoy en el Foro ABC, en diez frases

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado este martes en el Foro ABC, donde ha valorado los aspectos más destacados de la actualidad, desde el desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña hasta la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Estas son las frases más destacadas de su intervención:

Diálogo con la oposición

«El diálogo es un imperativo político y una necesidad ineludible en situaciones tan complejas como la actual. Los españoles dijeron que querían diálogo entre los políticos y finalmente, después de no pocas vicisitudes, ese diálogo está rindiendo sus primeros frutos».

Cataluña

«El imperio de la ley debe estar vigente siempre. Se han dado paso contra ella en la Generalitat, y todas las decisiones las ha recurrido el Gobierno. Y en todas el TC ha dado la razón al Gobierno. El derecho a decidir de todos los españoles es algo que solo pueden decidir los españoles (...) Al señor Puigdemont le han dado el trato que se merecía (en Bruselas)».

Copago farmacéutico

«No lo voy a hacer en esta legislatura».

Impuestos

«Rebajar los impuestos... ya me gustaría a mí rebajárselos a todo el mundo. El tipo de impuestos de sociedades está ahora más bajo que nunca. Está en el 25%, y durante años estuvo en el 35%».

Presupuestos Generales del Estado

«Con un entendimiento con el PSOE, se podrían aprobar los Presupuestos».

Extremistas

«El comportamiento prudente y responsable de la sociedad española, que no se ha dejado cautivar por los cantos de sirena de demagogos o extremistas. Hoy eso es algo alabado e incluso me atrevería a decir que envidiado en otros países».

Repetición electoral

«Voy a intentar que esta legislatura dure cuatro años, que sea larga y que sea fructífera. Voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para no adelantar. No quiero adelantarlas».

Congreso del PP

«Se van a presentar más de 4.000 enmiendas y al final se fija una posición, que es la del partido. Esto sucede en mi partido y en el resto, solo que el nuestro está un poco más ordenado que los demás».

Pensiones

«Si en 2015 la población mayor de 65 años suponía el 18% del total, en 2030 ese porcentaje se elevará hasta el 25%, con todo lo que eso implica en nuestro sistema de bienestar social. Afortunadamente vivimos cada vez más y estamos obligados a adaptar nuestra economía a esa feliz circunstancia».

Aznar

«Gracias por no insistir (...) Vengo a dar mis opiniones, no a comentar las de los demás. No tiene ningún sentido, ¿no? Gracias por no insistir, señor Expósito».