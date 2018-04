Entrevista a Alejandro Fernández, diputado del PP en el Parlament «Los independentistas han perdido el control del engendro que han creado» Fernández defiende que la solución al conflicto catalán pasa por la «política, diálogo y reconciliación, pero desde la verdad. Antes habrá que depurar responsabilidades»

MIQUEL VERA

@abcespana Barcelona Actualizado: 02/04/2018 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El diputado popular en el Parlament Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) ha resultado ser uno de los diputados revelación de la presente legislatura en Cataluña. Elegido por la circunscripción de Tarragona, le arrebató su escaño a Ciudadanos en el tiempo de descuento. Ahora, este autodenominado «político vocacional» aprovecha su tribuna en el Parlament para rebatir los argumentos de la bancada independentista sin caer en una dinámica derrotista, de la que reniega.

¿El pleno de esta semana tuvo alguna utilidad para los catalanes?

Es evidente que no, como tampoco la tuvo la investidura fallida de Jordi Turull. Llevamos un tiempo en el que una cámara que debe servir para legislar y controlar la acción del Gobierno, ni legisla ni controla. Básicamente se dedica a hacer «performances» y escenificaciones poniéndose al servicio de las estrategias judiciales y mediáticas del separatismo.

¿A quiénes desgastan estas escenificaciones?

Les desgasta a ellos, pero si fuera únicamente eso, me preocuparía poco, no les vamos a denegar su derecho autodestruirse. El problema es que en su autodestrucción están dejando a Cataluña sin Gobierno, con las instituciones maltrechas y desprestigiadas. Ese es el problema. Están llevando a un callejón sin salida al conjunto de la sociedad catalana.

¿Vamos inevitablemente a unas nuevas elecciones?

Quedan menos de dos meses y esto en política catalana es una eternidad. No daría por hecho que haya nuevas elecciones, y menos elucubrar sobre a quienes beneficiarían con la cantidad de cosas que pueden pasar. Es arriesgado, pero sé muy bien a quién perjudican, que es a la sociedad catalana, que necesita como agua de mayo un gobierno que gobierne legalmente.

Los independentistas se esfuerzan a asegurar que el gobierno es inminente...

Hay muchas fórmulas, pero si aquellos diputados que no pueden delegar su voto, como Antoni Comín dejaran el acta, en segunda votación podríamos tener gobierno sin la participación de la CUP. Lo que ocurre es que ellos, de manera voluntaria y suicida llevan años dejando la política catalana en manos de la CUP que es un partido antisistema y anticapitalista en una sociedad catalana históricamente emprendedora, capitalista y prosistema. Es decir, exactamente lo contrario a la identidad de Cataluña.

¿Qué piensa cuando ve antiguos diputados de CiU aplaudiendo discursos de la CUP?

Ha pasado muchas veces. La naturaleza del nacionalismo es esa; puede disimular durante un tiempo hasta que lanza su ataque definitivo, que en este caso es la independencia y la destrucción de la nación española. Una persona es nacionalista sitúa la construcción nacional por encima de cualquier otro valor. Son capaces de poner por debajo ideas como la igualdad, la libertad y hacer que todos los derechos individuales acaben sometidos al objetivo de la construcción nacional. De ahí los aplausos de antiguos diputados convergentes a la CUP, eran liberales y conservadores, pero cuando se trata de hablar de su imaginaria nación, son capaces de aplaudir a alguien que aspira a destruir todo lo que tienen.

¿La eclosión de los CDR y sus acciones violentas abre una nueva fase en el procés?

Sí. Nosotros lo hemos llamado como batasunización. Estamos en un escenario parecido al escenario de «kale borroka» con destrucción de espacios públicos, equipamientos y cortes de carreteras. La única ventaja que tiene un escenario tan lamentable es que ahora ya no podrán volver a repetir que la suya es una revolución de las sonrisas ni hacer demagogia sobre el uso de la violencia legítima por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Sabemos que nos enfrenamos a violentos que por fortuna ya no disimulan, no se esconden, son violentos sin disimulos.

¿Con los CDR, a los partidos y entidades soberanistas se les ha ido el procés de las manos?

Hace mucho tiempo que se les fue de las manos. Ya ocurrió cuando defenestraron a Artur Mas, entonces ya perdieron el control. Hace mucho tiempo que los impulsores iniciales del «procés», los nacionalistas convergentes de toda la vida, perdieron las riendas, que pasaron a la ANC y Òmnium. Ahora, estas lo han perdido y la cosa ya deriva hacia la batasunización. Los dirigentes iniciales hace tiempo que perdieron el control del engendro que han creado.

¿Cómo está siendo la colaboración entre los partidos constitucionalistas?

En una situación tan grave como la que hemos vivido la colaboración entre nosotros es imprescindible, pero también debemos ser comprensivos con algunas posturas y matices, por mucho que a veces nos sorprendan, como es el caso del PSC o de los comunes, en los que hemos visto un giro a nuestro entender negativo con más guiños al separatismo. En cualquier caso, PP, PSC y Ciudadanos tienen que colaborar, y estos últimos asumir que el liderazgo se tiene que ejercer. Eso significa arriesgarse y poderse equivocar, peor nadie dijo que fuera sencillo liderar.

¿El gobierno dejará de aplicar el artículo 155 de la Constitución también si se forma un nuevo Ejecutivo independentista?

El acuerdo en el Gobierno y el Senado entre los partidos con más representación establece que el 155 acabará cuando se forma un nuevo Gobierno en Cataluña. En el momento en que eso pase, habrá que esperar ver sus actuaciones. Si vuelven a hacer lo mismo, pasará lo mismo, y acabarán en el mismo lugar. Creo que se me entiende a la perfección. Dependerá de lo que hagan, no de lo que digan, porque desde la tribuna parlamentaria pueden decir lo que quieran.

Algunos independentistas fantasean con la imagen de Puigdemont regresando triunfante a Barcelona como Tarradellas. ¿Eso puede pasar?

Ahora mismo debemos tener en cuenta una cosa, las policía española y alemana han colaborado en la detención e un prófugo de la Justicia .Un retorno pactado a día de hoy es absolutamente inimaginable, cualquier solución de futuro pasa por la política, el diálogo y la reconciliación, pero desde la verdad. Es decir que antes habrá que depurar todas las responsabilidades penales de las personas que han organizado una insurrección que ha intentado destruir la democracia española.

¿Cómo vive eso de ser el único diputado del PP en Tarragona?

No es la experiencia más placentera de mi vida después de un resultado difícil y malo. Pero creo que es cuando las cosas se tuercen que hay que trabajar más, estar más presente y poner la mayor energía para representar a quienes te han votado, y a los que no, con mayor ilusión. Esa es mi visión y al de mis compañeros en el Parlament. Somos pocos, pero estaremos a la altura de las circunstancias.