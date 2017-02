El independentismo catalÃ¡n entra en la comisiÃ³n de secretos oficiales

Los independentistas catalanes de ERC y el PDeCat tendrán representación en la Comisión de Secretos Oficiales, el órgano en el que se accede a documentación clasificada del Estado, tras haberlo aprobado el Pleno del Congreso de los Diputados. El PP ha defendido el reingreso de ERC, al que vetó «por precaución» en la X legislatura por compartir grupo Mixto con Amaiur, porque ahora sí tienen grupo propio. Joan Tardá será su representante en la comisión.

«La situación es distinta», ha señalado el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien no obstante ha dejado claro que «en modo alguno» el PP otorga «un voto de confianza» a ERC, al que exigen «responsabilidad y lealtad».

El diputado del PP ha recordado que integrar la comisión de secretos oficiales, en la que los independentistas catalanes ya estuvieron en anteriores legislaturas, exige «un plus de responsabilidad y un plus de lealtad institucional», ya que se tiene acceso a «información sensible y estratégica».

Por eso, los populares han recalcado que «el problema» no es tanto quién se sienta en dicho órgano, sino cómo maneja la información sensible. Las reuniones del grupo son secretas. «Espero que todos los representantes asuman sus deberes y trabajen en clave nacional, pero en clave nacional española», ha subrayado Bermúdez de Castro.

Solo Ciudadanos ha rechazado el ingreso de ERC y el PDeCat en la comisión de secretos oficiales. Jordi Xuclà, del Partido Demócrata Catalán, se sentará en dicho órgano tras vetar los populares la presencia del portavoz del grupo catalanista, Francesc Homs, investigado por el Tribunal Supremo. El PP acepta su presencia «con las mismas cautelas y prevenciones», ya que la antigua Convergencia, además de estar inmersa en la deriva independentista, también comparte ahora grupo Mixta con Bildu.

Los otros miembros elegidos para formar parte de esta comisión son Rafael Hernando (PP), Antonio Hernando (PSOE), Irene Montero (Podemos), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) y Aitor Esteban (PNV).