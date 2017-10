Actualizar

12.08 TV3 y el canal de información continua 3/24 inician el «especial» de la manifestación que discurre por Barcelona. Lo hace con conexiones en directo en varios puntos. Lo increíble es que en el plató de televisión, para comentar la manifestación, hay tres invitados: un periodista de Vilaweb (un medio digital ultra, cuyo editorial ha recomendado hoy Òmnium Cultural), la dirigente de Podemos Gemma Ubasart y Montserrat Nebrera, exdiputada del PP y ahora en sectores nacionalistas. Informa Daniel Tercero

12.07 El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que no entendió el discurso de ayer del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, «y creo que no fui el único». En declaraciones a la prensa antes del comienzo de la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) bajo el lema «Cataluña somos todos», Iceta ha dicho que es importante que a la protesta acuda «mucha gente» y que se diga «con rotundidad» que no se acepta ni la declaración de independencia ni «la división de la sociedad catalana».

Nos arruinan, nos separan, nos enfrentan, nos destruyen

En una pancarta puede leerse "38% is not Catalonia"- DAVID MORÁN

11.59 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que los catalanes que defienden las leyes democráticas, la convivencia y la unión con el resto de españoles y de Europa «no solo vamos a llenar las calles» sino también «las urnas» el próximo 21 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación convocada hoy en Barcelona por Societat Civil Catalana bajo el lema «Todos somos Cataluña», Rivera ha instado a los catalanes a votar en masa para "echar a Puigdemont y Junqueras del gobierno y poner fin a un 'proces' agotado y agotador que ha roto la sociedad catalana".

Tras asegurar que como catalán se siente orgulloso de participar en esta manifestación, ha dicho a los «catalanes no separatistas» que podrán votar y les ha instado a acudir a las urnas «masivamente» para «poner fin al nacionalismo de 35 años» y empezar una nueva etapa con un gobierno "que respete a todos los catalanes y se dé la mano con el resto de España". Informa EFE

11.48 Mari Carmen, una jubilada que lleva 60 años viviendo en Barcelona, explica que ha aplazado la celebración del cumpleaños de su hijo para venir a la manifestación. «Las otras me las perdí», dice. «Estamos aquí porque somoa españoles y porque Puigdemont lo ha hecho fatal», dice. Empieza a haber atasco de gente en la zona de la cabecera. Informa David Morán.

11.47 El vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Àlex Ramos, ha apelado hoy a la "convivencia y el 'seny' (sensatez)" para reconducir «este trance», en relación a la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña y la intervención de la autonomía catalana, y pasar "a la convivencia y la reconciliación». En declaraciones antes del comienzo de la manifestación convocada por SCC en Barcelona, Ramos ha subrayado que «todos somos Cataluña» y, por tanto, todos deben «expresarse en las calles», y ha agregado que a partir de hoy comienza una «etapa para construir una relación de manera constructiva», informa Efe.

11.35 Está previsto que la cabecera de la marcha tenga a dirigentes de PP, Cs y PSC, además de SCC, y los ciudadanos llevan muchas banderas españolas y algunas catalanas.

Entre los primeros asistentes que han llegado a la movilización están la ministra Dolors Montserrat; el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el de Cs, Albert Rivera.

«Nunca conseguiréis que me averguence de ser catalana"» - DAVID MORÁN

11.19 Todas las calles que desembocan en paseo de gracia están cortadas al tráfico. El ambiente es festivo y familiar. Aplausos a Iceta cuando baja por Paseo de Gracia. «Iceta lo peta». Informa David Morán

11.17 Cientos de personas, convocadas por varias asociaciones contrarias a la independencia, se han concentrado esta mañana ante la sede la Policía Nacional en Barcelona para mostrarle su apoyo y rechazar el secesionismo. Bajo el lema «Todos unidos-Cataluña es España», los concentrados, convocados por Espanya i Catalans y Somatemps, entre otras organizaciones, han aplaudido y saludado a la veintena de agentes que se encontraban en la puerta de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, informa Efe.

10.52 La cantidad de personas que se ha cercado a dar su apoyo a los agentes de las Fuerzas de Seguridad de Estado han obligado a cortar un tramo de la vía Laietana, donde se ubica la sede la Policía Nacional.

Tras este homenaje, los convocantes tienen previsto dirigirse hacía la cabecera de la manifestación convocada por Societat Civil Catalana bajo el lema «Todos somos Cataluña» para unirse a la marcha.

10.51 Los manifestantes, ataviados la mayoría de ellos con banderas españolas y catalanas, han coreado lemas a favor de la unidad de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y han cantado y bailado al ritmo de «Que viva España» y el himno nacional.

Los «vivas» a España, a Cataluña, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Rey, se han alternado con otras consignas como «esta es nuestra policía», «Puigdemont a prisión», «Trapero cabrón, a prisión», «yo soy español» o «Barcelona es española».

10.44 Convocada por Societat Civil Catalana, la manifestación de este domingo recorrerá el centro de Barcelona en contra de la declaración de independencia, bajo el lema «Todos somos Cataluña», y con la participación de los máximos dirigentes de Ciudadanos, el PSC y el PPC.