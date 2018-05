Las incoherencias de Pablo Iglesias lo enfrentan a un tercio de las bases de Podemos «Lo que dije en 2012 de De Guindos lo sigo pensando», afirma el secretario general

Él 68,42 por ciento de los inscritos de Podemos avalaron este domingo la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de la formación. La mayoría de las bases quiere que conserven sus puestos de secretario general y portavoz en el Congreso. En febrero de 2017 el liderazgo de Iglesias fue avalado por el 89 por ciento de los militantes, que lo colocaron a los mandos del partido y también respaldaron sus documentos frente a los de Íñigo Errejón en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II.

Entre las dos cifras, Pablo Iglesias e Irene Montero han sido protagonistas en las últimas semanas por la compra de un chalet de 600.000 euros en la sierra de Madrid, una compra que ha rescatado toda una hemeroteca de declaraciones por parte del líder de Podemos criticando a los políticos que vivían en chalets o al exministro Luis de Guindos por comprarse un ático de lujo por un precio similar al de su nueva vivienda. Algunas voces del partido acusaron al secretario general de incoherente por este asunto, y por haber liderado un discurso que marcaba una división muy clara entre la «casta» y «los de arriba».

Fue precisamente por este asunto por lo que Montero e Iglesias decidieron someter sus cargos a las bases del partido, para poner a prueba su credibilidad y de paso medir el apoyo a los dirigentes. Una de las claves de la consulta es que ha batido todos los récords de participación de los procesos internos que han tenido lugar en Podemos. Más de 188.000 personas participaron en una votación que duró seis días.

«No tengo nada de lo que avergonzarme»

Sin embargo, este incremento en el número de inscritos que deciden participar (33.000 más que en Vistalegre II, el anterior récord), no ha favorecido en ningún caso a Iglesias, sino que ha incrementado sobremanera el porcentaje de inscritos que no solo se muestran críticos con el líder de Podemos, sino que en la consulta han pedido su dimisión y la de Montero tanto de sus cargos del partido como de sus actas de diputados. El 31,58 por ciento, más de 59.000 personas, han expresado así que no quieren continuar bajo las directrices de un Iglesias que apenas ha visto reducido su apoyo desde Vistalegre. En las primarias obtuvo 128.743 votos para ser secretario general, mientras que en la consulta del domingo obtuvo 128.300 votos para avalar su continuidad al frente de la organización. Pero que a pesar de ello, sí que ha conseguido poner a un tercio de las bases en su contra, que se han movilizado y han roto el récord de participación.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?». Esa es la pregunta que formulaba Pablo Iglesias en agosto de 2012 en referencia a la compra que hizo el exministro de Economía Luis de Guindos de un ático en la exclusiva urbanización de La Moraleja.

En una entrevista en Radiocable este lunes, el secretario general de Podemos ha asegurado que lo que dijo entonces «lo sigue pensando». «No tengo nada de lo que avergonzarme pero también he aprendido que cuando juegas un partido con el árbitro en contra tienes que tenerlo en cuenta», ha añadido.

«Cuando dije que me gustaría toda la vida en Vallecas, decía la pura verdad, no calculaba lo que ha ocurrido, que mi vida se ha hecho complicada, y lo asumo», ha dicho el líder de la formación sobre las declaraciones que hizo antes de la compra del chalet donde reivindicó su piso de Vallecas. También ha defendido que «cuando uno va a tener hijos es legítimo plantearse que quiere darle a sus hijos una vida diferente».