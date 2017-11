Iglesias vuelve a abrazar la Constitución en periodo electoral Participará en el aniversario de la Carta Magna el próximo miércoles, 15 días antes de las elecciones catalanas. La última vez fue en 2015, a 14 días de unas generales

ALEXIS ROMERO

Pablo Iglesias solo ha participado en la celebración del aniversario de la Constitución de 1978 en el Congreso en una ocasión. Fue en 2015. Este año, la imagen del líder de Podemos acudiendo a la Cámara Baja para festejar la efeméride de la Carta Magna se volverá a repetir la próxima semana.

Hace dos años, el evento tuvo lugar cuando quedaban 14 días para la celebración de las elecciones generales del 20-D. Iglesias se estrenó entonces en la Cámara Baja, sin tener aún el acta de diputado, con un «gracias 1978. Hola 2016» para marcar cuál sería la estrategia de su partido en el Parlamento. También tuvo lugar en aquella ocasión la primera conversación con Mariano Rajoy. El líder del PP le dijo entonces: «Vais muy bien en las encuestas, como nosotros».

Dos años después, Podemos confirma que su secretario general volverá a estar presente el día del aniversario de la Constitución. El marco político de este año está condicionado por las elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre. Allí, tanto En Comú Podem (coalición en la que se integra la marca de Podemos en Cataluña) como el resto de partidos se juegan mucho, dada la situación que ha dejado el conflicto territorial y los acontecimiento de los últimos meses.

La presencia de Iglesias no será la única de la formación en el evento. Además del secretario general, acudirán, entre otros, la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Irene Montero, el secretario de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón, y la secretaria de Acción Institucional y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, aunque en esta ocasión el partido ha dado libertad a sus diputados para que participen en la efeméride si así lo desean.

Tras su participación en 2015, Iglesias no acudió el pasado año al acto. En aquel momento la formación envió a la diputada Carolina Bescansa –que este año no repetirá su presencia–, al secretario de Organización, Pablo Echenique, y al exJemad Julio Rodríguez, que no posee acta de diputado y que en la actualidad se postula como secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid.

También está en el aire la participación del líder de Podemos en el 40 aniversario de la Constitución, que tendrá lugar en 2018, después de que el partido rechazara participar en las labores de organización del evento. Los de Iglesias remitieron la pasada semana una carta a los presidentes del Congreso y del Senado para criticar que no se aceptaran algunos de los nombres propuestos por su formación para formar parte del comité asesor de las tareas de organización. Entre las figuras propuestas estaban las de el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, o el fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.