Iglesias trata de rescatar a Domènech y sitúa a Iceta «bailando» con la «extrema derecha» Insiste en el tripartito de izquierdas, pero critica la vía unilateral de ERC y que el PSC no se separe de PP y Ciudadanos Plantea que «el nuevo Govern tiene que tener un compromiso frente al PP en el resto de España. Un Gobierno comprometido con el cambio en España»

Víctor Ruiz de Almirón

Tarragona 11/12/2017 20:54h Actualizado: 11/12/2017 20:59h

En su primera aparición en la campaña electoral catalana Pablo Iglesias ha entrado con mensajes contundentes, camuflados en tono relajado, en el intento por movilizar a los indecisos y revitalizar los pobres sondeos que le otorgan a la candidatura de Xavier Domènech. Y para hacerlo a tratado de escorar al PSC a la derecha y cuestionando el retorno de ERC al unilateralismo. Intenta recuperar votos de ambos, pero a la vez apostando por construir «un gobierno de progreso».

Durante un mitin en Tarragona, cuestionó que los socialistas «estén compitiendo con Ciudadanos a ver quien esta mas de acuerdo con el 155» y también cuestionó la apuesta de Iceta, que pasa forzosamente por un acuerdo con Arrimadas y Albiol: «No entiendo como se pueden hacer politicas progresistas de la mano de Cs y del PP».

Lo hacía a la vez que cuestionaba el retorno de ERC a la vía unilateral: «Parecía que ERC había modificado algunas cosas y ahora han vuelto al unilateralismo, que parece es muy eficaz durante la campaña». Dos críticas que le siriveron para tratar de presentar a Catalunya en Comù como el verdadero actor central de la política catalana: «Ni el 155 ni la DUI van a traer soluciones. A nosotros nos han dado por todos los lados».

En su debut en campaña Iglesias no ha obviado el discurso antimonárquico que durante tanto tiempo permaneció silente en Podemos y que ha despertado desde la alocución de Felipe VI el 3 de octubre. «¿Para qué sirve tener un jefe del estado que no ha sido elegido y da órdenes políticas? Al jefe del Estado sin un solo voto nosotros le decimos no en nuestro nombre…si dices eso, claro que te caen palos y ponen todos sus aparatos a trabajar contra ti».

Sus críticas a los independentistas han versado en lo irreal de su propuesta: «Prometer lo que no se puede cumplir es estafar a los ciudadanos», ha dicho Iglesias, que ha criticado que la primera pelea entre los que quieren reeditar Junts Pel Sí es negociar quién va a ser el presidente. «¿Cuál es el siguiente paso? ¿Otra vez exactamente lo mismo que hace dos años? Los mismos protagonistas del procés son conscientes del agoamiento politico de su estrategia».

Pero Iglesias ha contrapuesto esa posibilidad con quienes «dicen que la alternativa es la extrema derecha gobernando con Iceta». «Arrimadas de presidenta (abucheos en la sala), Albiol de vicepresidente e Iceta bailando entre los dos». Y le ha pregutnado al líder del PSC si «¿con Ciudadanos y el PP se pueden hacer políticas de izquierdas?». Ante esa dicotomía ha asegurado que hay «una tercera opción» que «no necesita vengarse de nadie» y que ha denominado como «la salida Domènech». Iglesias ha apostado por un gobierno de «recuperación económica, de reconciliación».

El planteamiento de Iglesias siempre ha sido el tripartito de izquierdas con PSC y ERC. No quiere incluir en la suma ni a Ciudadanos ni a Junts per Catalunya porque para su estrategia Cataluña representa algo más. Recordando que ERC sí votó a favor de su propuesta de moción de censura a Rajoy y el PDECat no, Iglesias ha planteado que «el nuevo Govern tiene que tener un compromiso frente al PP en el resto de España. Un Gobierno comprometido con el cambio en España» ante lo que ha denominado como proceso de «involución democrática».