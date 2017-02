Iglesias promociona a su equipo como respuesta a las peticiones de unidad

Pablo Iglesias ha aprovechado el tiempo de su discurso como candidato a revalidar la secretaría general para ir glosando uno a uno a la mayoría de los miembros de su candidatura al Consejo Ciudadano Estatal. Las peticiones de unidad de los inscritos, que ha sido la consigna más coreada durante toda la mañana, las ha entendido Iglesias de esta forma.

Solo al final ha planteado que hablar de su candidatura es "hablar también de Íñigo Errejón y Miguel Urbán". El discurso de Iglesias pone de manifiesto varias cosas. Primero que, teniendo asegurada la reelección, lo que verdaderamente le importa es la votación al Consejo Ciudadano, en una votación que será disputaa frente a la candidatura que encabeza Íñigo Errejón.

En segundo lugar, como un cierre de filas después de que en los últimos días incluso desde personas que antes le apoyaban se haya definido como "camarilla" y "burócratas mediocres" al entorno que le rodea. Y en tercer lugar vuelve a señalar a Urbán y a Errejón en el mismo plano y como corrientes internas.

Iglesias ha intervenido tres veces a lo largo de la mañana: saludo como secretario general saliente, defensa de su propuesta política y discurso como candidato a la secretaría general. En la defensa de su documento político, Iglesias ha marcado distancias con Errejón a la vez que trataba de ganar para sí una de las consignas clave en el discurso del secretario político, y lo ha hecho para marcar distancias: "La transversalidad no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o al PSOE, tiene que ver con parecerse a España, a la gente que trabaja para sacar adelante el país", ha planteado.

Iglesias ha apelado en esa intervención a los origenes del partido: "No podemos olvidarnos de quienes somos, no nos podemos parecer a ellos ni en los andares". En el debate que vive Podemos entre institución y calle, Iglesias ha concedido que estar en el Congreso de los Diputados "es importante", pero insistiendo en que Podemos tiene que parecerse "a la gente".

Frente a un Errejón que pedían no reivindicar "viejos mapas", Iglesias se ha reivindicado en la izquierda política: "Yo soy una persona de izquierdas, pero no me creo la geografía parlamentaria que sitúa al PP en la derecha y al PSOE a la izquierda porque ambos son representantes del proyecto de las élites".

Iglesias ha planteado en dos ocasiones que Podemos debe abanderar "un impulso constituyente" de la mano de las fuerzas aliadas (como IU o las confluencias) y la sociedad civil: "No bastan las victoria electorales, hacen falta también construir victorias sociales, hay que construir pueblo empezando desde hoy mismo", ha enfatizado.