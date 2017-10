Iglesias interviene su federación catalana para pactar con Colau El ala radical de Podemos reconoce «la nueva república catalana»

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir 30/10/2017 00:48h Actualizado: 30/10/2017 00:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Golpe de efecto de Pablo Iglesias para enderezar el rumbo incierto en el que Podemos está inmerso en Cataluña. El secretario general de Podemos informó ayer a su dirección en un mensaje interno su voluntad de proponer que el Consejo Ciudadano Estatal convoque un referéndum entre sus inscritos en Cataluña para decidir si concurren en alianza electoral con el partido de Ada Colau.

La convocatoria electoral del 21 de diciembre había cogido a los populistas en una situación de completa incertidumbre. Su marca en Cataluña está fuera de control y no responde a la estrategia política dictada desde Madrid. No solo porque su líder, Albano Dante Fachín, se muestre más receptivo a las tesis independentistas, sino porque su posición es la de no integrar la marca en Catalunya en Comù, el partido político creado por la alcaldesa de Barcelona.

Esta decisión supone de facto una intervención de la federación catalana del partido. En la comunicación con su dirección, Iglesias justifica esta medida por la falta de coordinación que se ha venido sucediendo entre Madrid y Fachín, y que tuvo como máximo exponente la falta de comunicación previa sobre el sentido del voto de los diputados autonómicos en el Pleno del pasado viernes en el que se declaró la independencia. Otros de los motivos que aduce la dirección nacional es que Fachín había abierto la puerta a no concurrir en los comicios o incluso a hacerlo junto al bloque soberanista.

Comunicado del ala radical

La posición ante el desafío independentista catalán está sacando a relucir las dificultades de Podemos para presentar una respuesta homogénea. El sector anticapitalista de Podemos reconoce la declaración de independencia y el establecimiento de «la nueva república catalana». La formación radical, subsumida en Podemos desde la fundación del partido, emitió ayer un comunicado en el que asume que el viernes se cumplió «con el mandato del referéndum del 1 de Octubre en el que participaron más de dos millones de personas a pesar de la represión policial, el Parlament de Catalunya proclamó la república catalana».

Según los anticapitalistas el rechazo a pactar un referéndum y la aplicación del artículo 155 buscan «reorganizar la unidad del Estado en base a relaciones autoritarias». El sector radical plantea que el objetivo ahora es la apertura de un proceso constituyente: «La nueva república catalana se enfrenta a retos internos que no puede soslayar, en un país en el que un sector importante de la población no se siente representado por el independentismo. El proceso constituyente debe servir para ir en esa dirección». El comunicado se refiere a la «reacción catalanofóbica, heredera de los peores sentimientos del franquismo».

El sector anticapitalista no es residual. En el proceso de Vistalegre II su lista al Consejo Ciudadano logró el 13% de los votos. Su líder, Miguel Urbán, es la voz en el Parlamento Europeo y es miembro de la dirección nacional. Mientras, la líder andaluza, Teresa Rodríguez, se desmarcó del comunicado de su sector. Iglesias reforzó sus vínculos con ellos en el reciente proceso interno para hacer frente a las tesis de Íñigo Errejón. Su posicionamiento va en la línea opuesta de los motivos que llevaron a Carolina Bescansa, una de las fundadores, a criticar la falta de «un proyecto político para España».

El comunicado de los anticapitalistas generó mucho malestar, porque venía a confrontar el tono duro con el que Pablo Iglesias se había referido a la posibilidad de que el líder de su marca en Cataluña, Albano Dante Fachín, hubiera votado a favor de la independencia en la votación secreta del pasado viernes. «Cualquiera que no esté en esta posición está políticamente fuera de Podemos», dijo Iglesias.

Con palabras similares, Oscar Urralburu, líder del partido en Murcia, escribía: «El comunicado de anticapitalistas sobre Cataluña y el reconocimiento de la DUI los coloca fuera de Podemos. En nuestro proyecto no cabe esto». Un mensaje que se convirtió en la respuesta de la dirección nacional al compartirlo a sus seguidores la portavoz en el Congreso de los Diputados, Irene Montero. En la misma línea se expresaba José García Molina, líder en Castilla-La Mancha. Ante la fractura generada, anticapitalistas reaccionaba con un tuit en el que haciendo gala de equidistancia ahondó en el desconcierto: «Ante interpretaciones interesadas. Ni reconocemos ni dejamos de reconocer».