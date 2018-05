Iglesias desvela el interés de la hipoteca del chalé: 1,5 tipo variable el primer año y 1,25 más Euribor después Podemos sostiene que el secretario general e Irene Montero tienen una mensualidad de 1.600 euros después de pedir 540.000 euros a la Caja de Ingenieros

ALEXIS ROMERO

Pablo Iglesias desveló el último detalle de las condiciones de su hipoteca, el tipo y el porcentaje de interés que el líder de Podemos y la portavoz de la formación en el Congreso, Irene Montero, han asumido con la Caja de Ingenieros, la entidad financiera elegida para hacer frente a la compra de su chalé.

Los dirigentes han contraído una hipoteca con un tipo de interés variable, que será del 1,5 por ciento el primer año y del 1,25 por ciento los 29 restantes más Euribor. Aunque Iglesias y Montero difundieron un comunicado la pasada semana revelando algunos de los detalles de la hipoteca –de 540.000 euros, a 30 años, y por la que abonarían, según ellos, unos 1.600 euros al mes–, todavía no se conocía ni el tipo ni las cifras del interés de la misma, lo que había originado algunas especulaciones en los últimos días sobre si los líderes de Podemos hubieran podido obtener su hipoteca en condiciones ventajosas.

Con las cifras del interés detalladas por Iglesias, los dirigentes pagarían más de 1.850 euros al mes durante el primer año y más de 1.700 el resto de mensualidades, hasta el fin de la hipoteca, unas cifras por encima de lo que ellos mismos habían afirmado en un primer momento. Preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias explicó, además del tipo de interés, que la firma de la hipoteca implica también suscribir «una serie de seguros con Caja de Ingenieros, como un seguro de hogar, dos de vida y la domiciliación de las nóminas».

«Las condiciones son las habituales, no son para nada extraordinarias», insistió. También se refirió al hecho de que hubieran escogido la misma entidad de crédito que utiliza Podemos para gestionar su dinero: «Procuramos buscar bancos que de alguna forma aseguren un comportamiento ético dentro de lo que es el sistema financiero. Una de las razones por las que Irene y yo elegimos Caja de Ingenieros no es solamente la rentabilidad y la solvencia demostrada por esta entidad, que no se vio afectada por la crisis, sino porque, hasta donde sabemos, jamás han llevado a cabo un desahucio contra ningún particular, y para nosotros ese era un asunto importante».

El secretario general de Podemos reiteró que con el caso del chalé se «han traspasado algunas líneas rojas», respecto a cuestiones relativas a su intimidad. «Nadie en España ha tenido que responder en un canutazo a la pregunta del tipo de interés que paga por su hipoteca. Nosotros sí lo hemos hecho. Ojalá algunos aprendan y en el futuro podamos conocer las hipotecas que pagan todos los políticos, pero yo no deseo ver fotografías de las casas en las que vive Pedro Sánchez, Rivera o sus hijos».

«He tenido que renunciar a muchas cosas por tener una exposición pública. He tenido que renunciar a ir en Metro, en autobús y hasta en mi propio ciclomotor», lamentó.