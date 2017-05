Iglesias arroparÃ¡ a Puigdemont en el acto por el referÃ©ndum

Pablo Iglesias arropará al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en el acto que se celebrará el próximo martes en un espacio del Ayuntamiento de Madrid alquilado por los promotores del referéndum independentista. Un acto en el que Puigdemont pretende escenificar su «última oferta» al Gobierno, reiterando la apuesta del referéndum pactado. El presidente catalán presentará el Pacto Nacional por el Referéndum de Cataluña, una plataforma formada por la Generalitat, el Parlamento catalán, el Ayuntamiento de Barcelona, las cuatro diputaciones, los grupos favorables al derecho a decidir (JxSí, CSQP y CUP) y diversas entidades catalanas. Se acaba de adherir hace unos días el Fútbol Club Barcelona.

El líder de Podemos confirmó ayer su presencia en el acto porque quiere «escuchar» la propuesta de Puigdemont, y enmarcó su presencia dentro de la «normalidad institucional». Consultados por este periódico, PP, PSOE y Ciudadanos recordaban ayer que ellos también han mantenido encuentros con él en los últimos meses precisamente por esa «normalidad institucional», pero que no consideran que dentro de ella se enmarque la participación de un acto de promoción del referéndum. Ninguno de los tres partidos se ha planteado su asistencia.

«El presidente de la Generalitat de Cataluña viene a Madrid a una conferencia sobre el referéndum y sobre la posibilidad de un referéndum pactado. Y yo quiero escuchar al president. Tenemos muchas diferencias, pero todo lo que sea normalidad institucional con Cataluña me parece bien», señaló ayer Iglesias antes de participar en una reunión del equipo «Rumbo 2020», el espacio en el que Podemos debate sus estrategias y que ayer se centró en la moción de censura contra Rajoy que Podemos pretende presentar esta semana. Dice Iglesias que quiere «escuchar» la propuesta de Puigdemont, y lo cierto es que el líder de Podemos ya suscribió el 22 de febrero la propuesta de esta plataforma.

Pactado y vinculante

«No queremos que Cataluña se vaya, pero somos demócratas», suele decir el líder de Podemos. Puigdemont, que estará acompañado en este acto por Oriol Junqueras y Raúl Romeva, es ofrecer al Gobierno la convocatoria de una consulta de común acuerdo con el Estado, algo que Rajoy ya ha descartado en multitud de ocasiones. Y esa propuesta es precisamente el marco en el que más cómodo se encuentra Podemos, que defiende un referéndum pactado vinculante, con garantías y reconocimiento estatal e internacional.

Los de Iglesias se encuentran mucho más incómodos cuando la disyuntiva es simplemente entre independencia sí o no, como sucedió en las últimas elecciones catalanas o cuando se les pregunta por el referéndum unilateral: «Tiene que ser un referéndum pactado. Si no, no se puede ejercer el derecho a decidir», dijo en una de sus última entrevistas, a la vez que decía que «poner urnas no puede ser ilegal».

Sin embargo, en las elecciones generales de 2015 y 2016, cuando la óptica era otra, En Comú Podem fue el partido más votado. Podemos asumió muy pronto su compromiso con el llamado «derecho a decidir», aunque siempre en el marco de la remodelación del Estado hacia una estructura «plurinacional». Ahora, con su marca en Cataluña ensombrecida por la de Ada Colau y Xavier Domenech -sus socios electorales- la formación morada no tiene vuelta atrás. Resaltar esta posición conviene a Iglesias, una vez que tanto ERC como el PDECat le han dejado claro que su apoyo a la moción de censura está condicionado a que apoye la consulta.

Desde que en noviembre de 2015 Podemos modificó su programa para incluir el compromiso explícito con el referéndum, después de algunas críticas, Iglesias no ha abandonado esta apuesta. Aunque en la última campaña propuso separar este asunto de las negociaciones para formar Gobierno.