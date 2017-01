Iglesias advierte de que Podemos solo serÃ¡ Ãºtil con IU y las confluencias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado este viernes a la unidad interna y a no convertir la formación morada en un partido de corrientes y familias, al tiempo que ha advertido de que sólo serán útiles, como reivindica Íñigo Errejón, si refuerzan el «espacio de cambio» con IU y las confluencias.

«Nada me aterra más que nos convirtamos en el PSOE, un partido dominado con baronías y familias», ha dicho Iglesias en un foro de debate celebrado hoy en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el que ha participado el líder de IU, Alberto Garzón, y los representantes de En Marea, Yolanda Díaz, y de En Comú Podem, Xavier Domènech.

«En este momento tenemos que demostrar altura; no hay particularismo que justifique detener el camino de las fuerzas del cambio, no hay excusa que pueda frenar que seamos útiles. Si estamos divididos, no podemos apelar a los que faltan», ha dicho Iglesias el mismo día en el que su número dos, Íñigo Errejón, ha reivindicado la autonomía e independencia de la formación morada.

El cambio político, según Iglesias, no lo puede protagonizar una sola organización, sino que se necesitan diferentes piezas que «encajen», manteniendo su autonomía y su propia identidad, para que la pluralidad de ese espacio «pueda devenir en bloque histórico».

«Solos no podemos, necesitamos a En Marea, a En Comú, a Compromìs, a IU y a otros sectores de la sociedad civil para empujar todos juntos el cambio. Si no, ni somos útiles ni vamos a servir para lo que tenemos servir», ha recalcado el líder de Podemos tras destacar que «ningún color, bandera o identidad» debe estar por encima de «esa necesidad de transformación».

Y ese llamamiento a la unidad lo traslada Iglesias al interior de Podemos. «Podemos tiene que estar unido para poder ser útil». Si se convierte en una «coalición de familias o partidos, estará incapacitado para ejercer el papel de una fuerza que suma y que lidera el cambio político en este país», ha enfatizado.