Iceta demanda una reforma constitucional que pueda tener «un apoyo masivo» en Cataluña El primer secretario del PSC presenta su proyecto en Madrid abogando por el «cambio tranquilo» y propone desarrollar «una obra de gobierno inclusiva, de la izquierda al centro, del autonomismo al federalismo» Insiste en que su candidatura es la que más apoyo puede reunir pero evita reiterar el veto de Sánchez a Ciudadanos

Inasequible a las encuestas, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, insiste en un proyecto presidencial sin querer aceptar el marco de que tenga que ser él quien tenga que apoyar la investidura de otro candidato.

En un desayuno de Europa Press en Madrid, Iceta se ha propuesto «desarrollar una obra de gobierno inclusiva, de la izquierda al centro, del autonomismo al federalismo». El líder de los socialistas catalanes ha presentado un proyecto que ha bautizado como «el cambio tranquilo» y para el que ha presentado como aval su capacidad para llegar a acuerdos con diversos sectores.

Iceta ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de Pacto de Estado para Cataluña, en el que se debe reconocer «las características singulares de la sociedad catalana, su identidad nacional y su vocación de autogobierno. Sin privilegios, pero con un reconocimiento explícito al máximo nivel».

La guinda de ese acuerdo, en el que el PSC sigue abogando por el desarrollo legislativo de las cuestiones del Estatut que el TC anuló, debería ser una reforma constitucional votada por todos los españoles que es de «desear que obtenga un apoyo masivo en Catalunya» y que por ese motivo «hay que trabajar mucho para alcanzar un acuerdo que pueda merecer un apoyo mayoritario de los catalanes».

Iceta no ha querido aceptar el marco de que tenga que apoyar a Inés Arrimadas como candidata, aunque no ha querido llegar tan lejos como hiciese Pedro Sánchez el jueves asegurando que no se pactaría con Ciudadanos.

El líder del PSC ha constatado que «ninguna encuesta que dé mayoría» al bloque PP-PSC-Cs y que en ese escenario entiende su candidatura como «la única propuesta factible de acuerdos transversales para evitar el riesgo de colisión».

Ha insistido en que la propuesta del PSC va a ser «un acuerdo que yo presida», apuntando incluso a un gobierno monocolor con figuras independientes que lleve «los grandes acuerdos al parlamento».

En ese contexto de fragmentación, Iceta entiende que es él «el que más posibilidades tiene de tener alianzas en el parlamento». Ha reiterado que con sus votos «no va a salir investido ningún candidato independentista».

Preguntado por si entonces él es el único candidato constitucionalista posible en este momento ha constatado sin rubor que él cree que sí. Aunque se ha mostrado «dispuesto a contemplar otras posibilidades, pero teniendo otra tan buena...». De hecho lo que ha dejado claro es que el PSC no bloqueará la legislatura: «De lo que mí dependa no habrá repetición de elecciones».