Homs dice que la sentencia «condenatoria» ya está dictada

Un proceso «claramente político y no jurídico» y una sentencia «ya dictada». Esta es la sensación que el portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs, asegura tener sobre la causa que se le ha abierto en el Tribunal Supremo por su participación en el 9-N.

En una rueda de prensa en la que ha valorado su declaración, de hora y media, ante el Tribunal Supremo esta misma mañana, Homs ha vuelto a insistir en que su actuación en la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional fue «claramente legal, actuamos a conciencia de que actuábamos conforme al mandato del Parlamento de Cataluña, que era muy claro», ha dicho.

El aforado ha reconocido que era «imposible» atender el fallo del Tribunal Constitucional «por su propio contenido, porque era cualquier cosa menos precisa» y asegura que así ha tratado de explicárselo al magistrado, que a lo largo del interrogatorio (que más que tenso, Homs ha calificado de «vivo») «no acababa de entender en qué situación nos encontrábamos en ese momento». La Generalitat, ha apuntado Homs, «estaba obligada a fomentar la participación política», un marco legal que «estaba claro».

El TC, al servicio del Gobierno

En la misma línea que en las declaraciones de Artur Mas este fin de semana, Homs ha asegurado que las principales instituciones del Estado están actuando «de manera arbitraria y seguidista» con los intereses del PP y ha acusado al Tribunal Constitucional de ponerse «al servicio del Gobierno de España», algo que, a su juicio, también ha hecho la Fiscalía, que inicialmente, ha dicho, no vio delito en su actuación el 9-N; el TSJC, que hace apenas unos días confirmó el procesamiento de Artur Mas por estos mismos hechos, y ahora el Tribunal Supremo.

Rebeldía antes del fallo

Intuyendo que el destino de las causas abiertas por el 9N en Barcelona y Madrid va a ser el mismo, Homs ha utilizado el plural al asegurar que «políticamente no vamos a acatar decisiones de un proceso que es político y no jurídico». Si bien a continuación ha matizado que «las consecuencias jurídicas que pueda tener (fundamentalmente su inhabilitación) ya veremos». «Igual le pueden tumbar a uno -ha reconocido- pero eso no es nada. Con la fuerza puedes imponer muchas cosas pero no puedes convencer jamás», ha concluido.