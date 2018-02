El histórico etarra Antonio Troitiño niega que ETA le ayudase a huir a Londres en 2011 La Fiscalía pide 11 años de prisión para el terrorista por reintegrarse en la banda

Luis P. Arechederra

@luispeareche Seguir Madrid 19/02/2018 12:22h Actualizado: 19/02/2018 12:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El histórico etarra Antonio Troitiño, miembro del sanguinario «comando Madrid» en los años de plomo, ha negado este lunes que ETA le ayudase a escapar de la Justicia en 2011, cuando quedó libre por error tras cumplir 24 años en prisión. Troitiño, que se fugó a Reino Unido tras dictarse una orden de busca y captura, ha rechazado cualquier contacto con la banda terrorista en su huida a Londres. Ahora se encuentra en prisión provisional.

«Jamás me he puesto en contacto desde que he salido, no pedí consejo ni ayuda a ETA», ha expresado Troitiño, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado defensor, en castellano. El terrorista –uno de los autores de la matanza de la plaza de la República Argentina de Madrid, en la que fueron asesinados doce guardias civiles, entre otros atentados- ha relatado que un supuesto amigo suyo, Martín Zabaleta, le ayudó a conseguir la documentación falsa con la que huyó de España.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita once años de prisión para el histórico etarra, por reintegrarse en la banda terrorista nada más salir de prisión. El Ministerio Público le acusa de un delito de integración en organización terrorista por someterse a las órdenes de ETA, que le incluyó en el Colectivo de Refugiados. Este paso supuso «una nueva integración y sometimiento a las instrucciones de la organización en relación con lo que denomina el colectivo de refugiados, que no es sino la rama que agrupa a sus militantes en países que no sean España o Francia».

Los policías e investigadores han ratificado este lunes, en el juicio oral celebrado en la Audiencia Nacional, que Troitiño se apoyó en la banda terrorista para fugarse a Londres, donde pasó seis años, y que se reintegró en ETA. El etarra, que ha asegurado que «ni les dio los buenos días» a la banda, dispuso de seis DNI, además de varios carnés de conducir y tarjetas sanitarias. Uno de los expertos policiales ha explicado que tal despliegue solo puede prepararlo ETA para sus jefes.

«No tengo ni edad ni tiempo para eso, ni la cabeza», ha asegurado Troitiño, sobre su vuelta a la estructura de la banda armada. El terrorista ha argumentado que se marchó de España a la espera de que Europa resolviese la impugnación de la doctrina Parot y que en España se alojó en casa de su hija, sin esconderse de nadie. «No veía normal que se me volviese a meter en la cárcel por algo que ya había cumplido», ha alegado el terrorista, que fue condenado a 25.000 años de prisión por 22 asesinatos. Fue excarcelado en 2011 al aplicar una interpretación jurídica.

La Audiencia Nacional reclamó hasta en cuatro ocasiones la entrega de Troitiño a Reino Unido, que siempre se negaron. El juez José de la Mata cursó varios órdenes europeas de detención y entrega, alegando que era necesaria la presencia del terrorista en España para poder continuar la investigación contra el etarra.