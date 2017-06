La hija de Naseiro confirma operaciones de compraventa de arte entre su padre y Bárcenas

Paz Naseiro, hija del extesorero de Alianza Popular (AP) Rosendo Naseiro, ha confirmado este jueves en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que su padre y el extesorero del PP Luis Bárcenas únicamente realizaron dos operaciones de compraventa de cuadros de arte relacionadas con las obras de Juan Van der Hammen y Guiseppe Recco.

De este modo, Paz Naseiro, que ha comparecido en calidad de testigo, ha desmontado parte de la tesis planteada por su padre -cuando compareció como testigo en vista oral el pasado 7 de marzo-, que desmintió al extesorero popular asegurando no haber realizado ninguna operación con Bárcenas porque éste no es «ni marchante, ni entiende de cuadros».

«Su padre manifestó que no hizo ninguna operación de compraventa de arte con Luis Bárcenas», ha recordado el abogado del extesorero del PP, Joaquín Ruiz de Infante, a lo que la hija de Naseiro ha contestado: «Soy conocedora de que alguna operación sí hicieron, en concreto una venta, hicieron una compra también, sí las hubo».

En concreto se refería a bodegones del pintor napolitano Guiseppe Recco y Van der Hammen que, para la testigo -con estudios superiores en Historia del Arte-, eran «una preciosidad». Sobre el primero, ha dicho que es una operación real y que le pareció una buena idea que el extesorero de AP decidiera vender sus «amigos» esta obra que ha pertenecido durante muchos años a su familia.

Ha apuntado que ella misma felicitó a «doña Rosa» por su adquisición porque, a su juicio, es un cuadro «muy femenino, muy bonito». Preguntada por la fiscal Concepción Sabadell sobre si esta compraventa la licitó Rosalía Iglesias, Paz Naseiro ha indicado que cree que fue una «decisión» de Bárcenas, pero que es cierto que se tenía «su número de teléfono y punto».

No había liquidez en casa de Naseiro

En cuanto a las obras de Van der Hammer, adquiridas en la edición de Feriarte de 2002, ha reconocido que Rosendo Naseiro pidió un préstamo al que fuera también senador del PP por Cantabria para comprarlas porque «en casa no había liquidez» y ha apostillado que una vez que los restauró y vendió, le devolvió el dinero a Bárcenas con «intereses» en pocos meses.

También se refirió a otras operaciones de adquisiciones de obras de arte como las de Jerónimo Navases y José María Murillo Bracho. «Por lo que he visto por la Prensa, al parecer, ha habido unas operaciones que usted no me está preguntando y no se han llevado a cabo», ha recriminado al abogado de Bárcenas, al igual que se ha mostrado ingenua por las fechas de los supuestos negocios (entre el 2002-2004) porque «no había dinero en casa, es que no lo entiendo», ha insistido.

Por otro lado, ha mostrado su incredulidad cuando la Fiscalía le ha mencionado el importe de 24.000 euros por el cuál supuestamente Bárcenas compró los cuadros de Recco, según figura en los recibos aportados por su defensa: «¡Imposible, nos habríamos vuelto todos locos!», ha expresado.

Bárcenas no era marchante de arte

La defensa del extesorero ha querido saber su opinión al respecto de la memoria de su padre, ya que éste alegó que no recordaba muchos detalles por su avanzada edad. «Yo creo que recuerda muy bien lo que quiere», ha dicho.

Asimismo, preguntado por si había escuchado que Bárcenas era marchante de obras de arte, Paz Naseiro ha enfatizado lo mismo que su padre: «No, en mi vida lo he escuchado. Ningún cuadro le hemos comprado a la familia Bárcenas», ha agregado. El extesorero del PP - para el que Fiscalía pide 42 años y medio de prisión- ha defendido durante todo el procedimiento del caso Gürtel que parte de los 48 millones que guardó en sus cuentas en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte.

Por último, preguntada por si su familia ha tenido cuentas en Suiza con las que se pudiera haber hecho transferencias a las cuentas de Bárcenas, Paz Naseiro ha recalcado que «lamentablemente» le han llegado informaciones de estos traspasos de dinero y ha jurado «por Dios» que no tiene ni idea de la existencia de los mismos.