La hija de Ana Julia Quezada declara ante el juez como testigo en el caso Gabriel Cruz El abogado de la familia de Gabriel Cruz apunta que la instrucción está practicamente cerrada, a falta del informe forense definitivo

ABC.es

Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, ha dado por concluidas este jueves las rondas de declaraciones de los testigos del caso de Gabriel Cruz, a falta de que el tribunal cuente con el informe forense definitivo. Con este procedimiento, la fase de instrucción está, según la visión del abogado de la familia de Gabriel, a punto de finalizar.

Francisco Torres, el abogado de los padres de Gabriel, ha asegurado a la puerta del juzgado que la instrucción está «prácticamente cerrada a falta de algún informe». El letrado ha declinado pronunciarse sobre el contenido de la declaración de los cuatro testigos citados hoy, entre los que estaban un hermano y una prima de Ángel Cruz y la hija de Ana Julia Quezada, que ha viajado desde Burgos a Almería después de que el magistrado le hubiera denegado la opción de testificar por videoconferencia

«No tenemos conocimiento de más declaraciones, obviamente vendrá la de ella -Ana Julia Quezada- porque lo dice la ley, en cuanto se levante el secreto y cambie el procedimiento, que debe de ser muy pronto, debe venir porque lo dice la ley, a declarar ella, la tendremos pronto aquí", ha aclarado Torres.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, el abogado que ejerce la acusación particular de los padres de Gabriel, Patricia y Ángel, ha indicado que la fase de instrucción «debería estar ya un poco más avanzado, apuntando a juicio» y ha considerado que se podría “ir un poco más rápido3 en aras de mitigar el «dolor diario y palpable” de sus patrocinados. «No hay nadie más interesado en que termine cuánto antes porque, cuando acabe el juicio, podrían respirar un poquito más", ha defendido. Sobre el secreto de sumario, el abogado ha apuntado que espera que se levante «pronto» ya que la instrucción está «prácticamente cerrada a la espera de completar algún informe de autopsia», según informa Ep.

Durante la jornada, la Asociación Andaluza de Estudios Penales se ha retirado como acusación popular en la causa del niño Gabriel Cruz, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta decisión llega después de que la familia de Gabriel Cruz recurriera su personación en la causa. El recurso también afecta a la asociación Clara Campoamor que por el momento no ha aclarado si mantiene su acusación. En caso de que la asociación no haga lo mismo, será el juez quien decida si puede continuar como acusación popular.

«Es un completo despropósito, ningún sentido tenía que vinieran. Ahora se ha ido una, la otra aún no se ha ido. Deberían de irse, fundamentalmente porque los padres lo han pedido expresamente», ha sostenido el abogado de la familia de Gabriel Cruz. «Se puede entender si alguna de esas asociaciones tiene ese toque o carácter solidario que (...) en esa vocación solidaria pueda participar, pero habiendo una fiscalía que desde el minuto uno está auspiciando la investigación y está nuestra acusación particular, no va a haber ningún tipo de indefensión para la víctima», ha incidido.

La declaración de la hija de Ana Julia

La hija de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en Níjar (Almería) ha declarado este jueves en calidad de testigo.

La joven, residente en Burgos, ha comparecido en sede judicial después de que el magistrado que investiga a su madre, de 43 años, por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral rechazase tomarle declaración, tal y como solicitó, por videoconferencia, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según trascendió tras la detención de Ana Julia en la Puebla de Vícar el pasado 11 de marzo cuando transportaba el cuerpo sin vida del pequeño en el maletero de su coche, la hija, de 24 años, sufrió una crisis de ansiedad por la que precisó atención hospitalaria en su ciudad natal.