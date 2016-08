Herrera, Colmenarejo y Expósito se vuelcan con la investidura de Rajoy en COPE

Tras el acuerdo de investidura alcanzado entre el PP y Ciudadanos, Mariano Rajoy acude este martes al Congreso de los Diputados para someter a votación su candidatura a la presidencia del Gobierno. Rajoy abre una nueva sesión de investidura y como sucediera con la de Pedro Sánchez, COPE te lo cuenta en una cobertura sin precedentes. Un despliegue especial para narrar minuto a minuto la que es la investidura más decisiva de la historia de España. De esta forma, este martes a partir de las 15h, Ángel Expósito pone en marcha una edición especial de «La Tarde» y emite íntegramente el discurso de Mariano Rajoy ante los 350 diputados. Antes, Expósito junto con un amplio equipo de redactores se encargará de palpar en antena el ambiente y la llegada de sus señorías.

El presidente en funciones intervendrá este martes a las 16h y al día siguiente será el turno de la oposición. Si no hay novedades, todos menos Ciudadanos y Coalición Canaria votarán no. La fotografía complica el escenario político en España y cuestiones clave como la aprobación de los presupuestos del próximo año. Son algunos de los interrogantes que analizará Carlos Herrera el miércoles desde el Congreso a partir de las 7 de la mañana en una edición especial de «Herrera en Cope». Ese día, Herrera dedicará todo el programa a desvelar las claves para entender la posición de cada partido político. Herrera estará acompañado de Luis del Val así como de David Gistau quien escribirá su particular «puntilla» en el Congreso. Junto a Herrera, el director de Informativos, José Luis Pérez contará la última hora y Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo se encargarán de medir la tensión que se viva en la grada de invitados y en la bancada de la oposición. Los dos tomarán el relevo en sus respectivos programas, «La Tarde» y «La Linterna» para informar al oyente de cuál ha sido el resultado de la votación en el momento en que se produzca el miércoles.

La segunda votación se producirá el viernes. Ese día COPE también estará en el Congreso de los Diputados para contar en directo si Rajoy es finalmente elegido presidente del Gobierno o si España camina hacia una nueva investidura en octubre o nuevas elecciones en diciembre. Así se contará y analizará en «Herrera en COPE», «La Tarde» y «La Linterna».