Presupuestos Hastío en el Congreso con el PNV por su perenne estrategia de aguantar hasta el último momento Robles e Iglesias también muestran abiertamente su convicción de que el grupo vasco votará a favor de los Presupuestos

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 23/05/2018 12:28h

El PNV sigue manteniendo bajo llave la posición que mantendrá esta tarde en las últimas votaciones de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado. Su voto es clave para que las nuevas cuentas puedan ser aprobadas pero a diferencia de las anteriores ocasiones en las que el grupo vasco ha tenido en su mano el destino de una trascendente votación, la expectación brilla este miércoles por su ausencia. «Va a votar que sí», es la intución unánime que tienen los portavoces de todos los grupos parlamentarios, compartida con el Gobierno.

Tal es así, que varios de ellos reconocen ya a puerta cerrada cierto «hastío» por la perenne estrategia del grupo vasco de esperar hasta el último minuto para pactar o revelar su posición ante debates difíciles. Unas veces para reducir su exposición a polémicas. Otras para endurecer su posición negociadora. «El PNV siempre hace lo mismo. Esta vez el "paripé" es para justificar que han incumplido su palabra y han negociado con el Gobierno estando el artículo 155 vigente, lo que dijeron que no harían. Y cuando lo dijeron no pusieron condiciones. Pero cuando uno hace política escenificando, le pasan estas cosas. Al año que viene será por otra cosa», comenta con cierto cansancio un portavoz parlamentario.

«Está muy claro que son socios de legislatura. El Gobierno necesita al PNV y sabe que su apoyo no va a ser gratis. El PNV quiere negociar porque es la única manera de conseguir la agenda vasca. Lo demás es la escenificación del PNV para que electoralmente el resultado sea el mejor posible y las posiciones públicas son rehenes de esto», comenta otro dirigente.

Pero incluso en público, los reproches contra el PNV han sido muy duros. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido que el previsible voto a favor del grupo vasco a los Presupuestos es «algo muy grave» porque «los vascos son gente de palabra y la mayor traición que puede hacer un partido que se llama a sí mismo vasquista es poner en cuestión algo que define a las buenas gentes de Euskadi y es que son gente de palabra».«Si el PNV miente y efectivamente vota los presupuestos del PP, estará haciendo un daño enorme a la identidad y la dignidad de los vascos. Ojalá me equivoque, pero creo que no me voy a equivocar y que van a mentir», ha advertido en los pasillos del Congreso.

Además, ha azuzado al grupo vasco por su posición como socios de PP y Ciudadanos en estas cuentas. «Estoy convencido de que habrá presupuestos. Creo que el partido de don Sabino Arana va a apoyar junto con Cs y de la mano de Rivera al PP de M.Rajoy», ha apostado. «A lo mejor me equivoco, pero en este Parlamento se aprende a pensar mal y sospecho que cuando se piensa mal a veces se acierta», ha remachado.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, se ha limitado ha subrayar que «todo parece indicar» el voto a favor del PNV esta tarde recordando que ayer votó «en todo momento» junto al PP. En esta línea, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà, ha confesado tener la misma previsión por la falta de nerviosismo existente en la bancada popular pero no se ha mostrado crítico con el grupo vasco. Ha justificado que la «la solidaridad se basa en la libertad» y ha avanzado que si su previsión se cumple su grupo no hablará «mal» del PNV.