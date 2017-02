El mensaje directo llegó a las 5.12 p.m. (la red del pajarito es muy precisa en sus notificaciones) del viernes. Cuando vi quién era el remitente casi me da un vuelco el corazón. Juan Carlos Monedero en twitter mortal, el mismísimo brazo derecho de Pablo Iglesias, o acaso el brazo que mece su cuna, se dirigía personalmente a mí para pedir mi apoyo a la cabeza visible del tándem.

A mí y a todos sus contactos accesibles, supongo, por más que esta humilde plumilla hubiese querido pensar que tal honor era exclusivo. Monedero diciéndome solemnemente a mí, Isabel San Sebastián: «nos estamos jugando, precisamente ahora y a golpe de un click, el tuyo, el futuro de nuestro país». El futuro de Pablo Iglesias, confundido por Monedero nada menos que con el de España, dependiendo de mi voto… ¡Qué maravillosa ironía!

Justificaba el alma pecunia de Podemos la molestia (sic) de escribirme, alegando sentirse obligado por «el desequilibrio que marcan los medios, interesados en que Iglesias no siga de Secretario General». Lo cierto es que me resbala quién sea o deje de ser el timonel de una formación que considero en sí misma dañina para la salud de nuestra democracia, pero me vino a la mente la Sexta, televisión de referencia de las tertulias políticas, y ahí le vi a él, con su coleta, formando parte del decorado en cualquiera de las franjas horarias. ¿Desequilibrio de los medios? ¡Dese luego! Pero siempre a favor de parte. Luego empezaba el lenguaje críptico al uso en la jerga populista: «Podemos se juega abrir la puerta a su normalización o recuperar la capacidad de indignarse, de mantener el diálogo entre sectores populares y clases medias o de volver a fragmentar la pelea con lo que eso implica de ventaja para el PP».

O sea, la gallina, concretada en «la plurinacionalidad, la renta básica, el juicio a la familia Borbón» y demás zarandajas, todas ellas dependientes de «un Podemos dirigido por Pablo Iglesias».Más concreta era la apelación al «TIEMPO DE UNIDAD» (en mayúsculas en el original). Seguro que Errejón también recibió el mensaje y se acuerda de él con cariño cuando le comuniquen su destitución fulminante. Coherente con el final de su tweet, Monedero podrá decir orgulloso: «Yo he hecho mi parte»… de la purga.

Isabel San Sebastián