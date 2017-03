El Rey hablarÃ¡ ante el Parlamento britÃ¡nico en pleno Brexit

Su Majestad el Rey pronunciará un discurso ante el Parlamento británico y se entrevistará con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, durante la visita de Estado que, junto a la Reina, realizará a ese país del 6 al 8 de junio próximos, según confirmaron fuentes solventes a ABC.

Aunque las fechas de la visita no han sido confirmadas oficialmente, se trabaja ya en los preparativos del desplazamiento de Don Felipe y Doña Letizia, que tuvo que ser aplazado hace un año por el bloqueo político que se vivía en España.

Ahora, la intención es retomar la mayor parte del programa preparado para entonces, que incluye los tradicionales encuentros con la Reina Isabel II; una cena ofrecida por el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Aman Khan, de familia paquistaní; la reunión con May, y la intervención ante los parlamentarios británicos, una distinción que no está previsto conceder, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si visita el país antes de fin de año. No obstante, en el Reino Unido se han recogido un millón y medio de firmas para cancelar la invitación al presidente de Estados Unidos.

El retraso en mas de un año de la visita propiciará que los asuntos de conversación estén marcados por el Brexit, ya que se espera que, en junio, se esté en pleno proceso de negociación entre Londres y Bruselas, si el Gobierno de May, como ha anunciado, activa a finales de marzo el artículo 50 de los Tratados para iniciar la desconexión del Reino Unido de la UE.

Uno de los asuntos en los que España tiene interés, además de la situación en la que queden los 200.000 españoles que viven en el Reino Unido, es el futuro de Gibraltar, que tendría que salir de la UE y al que España ha ofrecido la fórmula de la cosoberanía si desean seguir perteneciendo al club comunitario. Además, algunos detalles del programa cambiarán, ya que las circunstancias que se daban en 2016 son irrepetibles, como los festejos con motivo del 90 cumpleaños de Isabel II o los actos conmemorativos del 400 aniversario de la muerte, en abril de 2016, de los dos más grandes escritores en español y en inglés: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Primera en 31 años

La visita de Estado de Don Felipe y Doña Letizia será la primera que se realiza en 31 años al Reino Unido, tras la efectuada en 1986 por Don Juan Carlos y Doña Sofía. De hecho, de las 109 visitas de Estado que Isabel II ha recibido en 63 años de reinado, sólo una ha sido de España.

Esta será la quinta visita de Estado del reinado de Don Felipe, tras las realizadas a Francia, a México, a Portugal y a Japón, programada para el próximo mes de abril. En las tres visitas ya realizadas, los anfitriones tuvieron un gesto de deferencia con Don Felipe, reservado para algunos mandatarios extranjeros, y le invitaron a intervenir en sus respectivas cámaras legislativas.