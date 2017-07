Guerra supo tras las primarias que Sánchez quería destituirle

Solo hay una cosa que haya unido a Felipe González y Alfonso Guerra en los últimos 25 años: su escasa empatía con Pedro Sánchez. Ambos se conjuraron para evitar, junto a decenas de exaltos cargos socialistas, que el hoy reelegido secretario general tuviera una segunda vida en Ferraz. Para ello participaron en la campaña para alzar a Susana Díaz a la dirección socialista. La candidata logró sentarlos juntos en su alfombra roja en Madrid camino de unas primarias que terminó perdiendo.

Aunque con Felipe González el enfrentamiento de Sánchez ha sido público (el expresidente denunció que le había engañado y el actual líder acusó a su antecesor de formar parte de la conspiración que le echó en octubre pasado) el malestar con Alfonso Guerra no ha sido menor, hasta desembocar en su destitución, probablemente el próximo lunes, como presidente de la Fundación Pablo Iglesias.

Tezanos, un exguerrista

Guerra, según señalan a ABC fuentes de la Fundación, «estaba muy incómodo» en ese puesto desde que Sánchez se hiciera de nuevo con las riendas socialistas. De hecho, días después de que fracasara la presidenta de Andalucía, el histórico líder andaluz supo que su relevo estaba próximo y que se le ofrecería una presidencia honorífica, que entonces rechazó, y ahora sigue en pie. Sánchez no vio prioritario hablar de ello si bien en su agenda estaba controlar de forma efectiva la entidad que, desde 1926 y con la única interrupción de la etapa de la dictadura, lleva el nombre del fundador del PSOE. Ya en 2014, el líder socialista cambió de aires la Fundación pero es ahora cuando, con todo el poder en sus manos, quiere imprimir un nuevo carácter y convertirla en una suerte de «think tank» de Ferraz para lo cual se espera una purga de «guerristas». Entre ellos se hallaba hasta hace pocos años el que será sustituto del exvicepresidente y actual hombre de confianza de Sánchez, José Félix Tezanos, examigo de Guerra, del que ahora se halla muy distanciado.

Desde el PSOE se asegura que Guerra «no estaba en el día a día» y era necesario su relevo para otorgarle un pulso nuevo. El Patronato de la entidad lo integran el propio Sánchez e históricos del socialismo madrileño, en su día en la órbita guerrista, como Patrocinio de las Heras, Rafael Simancas o José Cepeda, o el exlíder de UGT, Candido Méndez. Las fuentes consultadas aseguran que habrá cambios profundos, con la inclusión de miembros de la Ejecutiva, especialmente de mujeres.

Contra la plurinacionalidad

Lo cierto es que no hay un solo socialista -ni el propio Guerra- que no sepa que el número dos de González tenía los días contados al no haber ocultado durante estos meses una postura abiertamente opuesta a las políticas de Sánchez y, muy especialmente, a su deriva territorial y a la controvertida apuesta por el concepto de nación de naciones para definir a España. De hecho, hace solo un mes el veterano socialista censuraba abiertamente el discurso de Sánchez en un artículo en la revista Tiempo, en el que advertía que no se podrán «calmar las ansias secesionistas aceptando ese extraño ser artificial de España, nación de naciones». Guerra rebatía así al actual jefe de Ferraz al que preguntaba con sorna «de cuántas naciones» estaba hablando. Y él mismo se lamentaba de que «nadie contesta». A su modo de ver, la respuesta a los nacionalistas era «una solemne bobería». Si «nación es cuando lo dicen los pobladores», se preguntaba, «¿pasarán a serlo los cartageneros si así lo deciden?».

Además, otro punto de fricción fue su apuesta por aplicar el artículo 155 de la Constitución para responder al reto separatista en Cataluña. Tanto es así que Guerra afeó a Rajoy que no lo considerase, «pues cada día se hace más difícil entender su parálisis ante la manifiesta rebeldía del nacionalismo». Las polémicas declaraciones no sentaron nada bien a Sánchez, toda vez que Ferraz considera que acudir a ese artículo «nunca sería una solución» y jamás apoyaría su aplicación.