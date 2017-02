La guerra del PSOE se encona por la entrada de cuadros de las Juventudes contra SÃ¡nchez

Miedo es lo que experimentan los sectores más sensatos de un PSOE que, de seguir así, avanza imparable hacia la autodestrucción gane quien gane las primarias en mayo: Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López. Porque ayer fueron muchos los dirigentes que vieron atónitos cómo cargos orgánicos de Juventudes Socialistas (JSE) y militantes se enzarzaban en una guerra en Twitter con duras descalificaciones.

Abrieron fuego los contrarios al exsecretario general bajo el hastag #NoPedroNo y un vídeo de 40 segundos donde recordaban a Sánchez que cuando se presentó a las primarias, en 2014, dijo que quería unas Juventudes que estuvieran «a la vanguardia del partido». «¡Nos mentiste!», es el mensaje de quienes afean al exlíder que, en su documento, quiera incentivar Juventudes «no como simple plataforma de lanzamiento de carreras políticas personales».

Las cuentas oficiales de JSE en Twitter no participaron pero sí, por ejemplo, numerosos cargos orgánicos afines al líder de la rama juvenil, Nino Torre, a quien se recuerda en el vídeo que Sánchez maniobró para defenestrarle.

Fuentes oficiales de la organización justificaron el ataque por «el malestar de muchos militantes» con la insinuación de Sánchez de que persiguen intereses espureos; y desde sus cuentas personales entraron dirigentes como el vicesecretario general de JSE en Aragón, Eduardo Cariñena, quien dejó escrito el siguiente juego de palabras entre Pedro y Podemos: «Pedremos cree que JSE es un instrumento para carreras políticas. Lo dice él: Pedremos».

Igualmente, el secretario de Comunicación de Juventudes en Valencia, Manel Ballester, puso: «tú no puedes renovar cargos en las Juventudes a tu antojo. Por más que te pese, somos una organización independiente del PSOE». Incluso el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, el joven Ignacio Hernando, de JSE, se sumó a las críticas.

Desde enfrente, el sanchismo tardó en sacar los hastag #SíPedroSí y #NoSusanaNo lo que ese vídeo tardó en convertirse en trending topic; algunos de esos tuit de respuesta con duras descalificaciones hacia Nino Torre e incluso su familia, y hacia Susana Díaz.

Adriana Lastra, una de las diputadas que votaron «no» a Mariano Rajoy escribió en Facebook que la gestora va a necesitar algo más que «palmeros» porque apelando al miedo a la ruptura de España si gana Sánchez no «engaña» a la militancia.

Precisamente, la presidenta de la Junta de Andalucía había dicho en Canal Sur que no acepta debates «maniqueos» y va a hablar siempre con respeto «de lo que hemos sido, de los 140 años de historia que tenemos, que me parecen pocos para los que podemos tener por delante; y no voy a permitir que nadie nunca haga divisiones y enfrente a socialistas de un lado o de otro, que diga que somos de izquierda o de derecha o de arriba o de abajo».

Anoche en Burlada (Navarra), Pedro Sánchez replicó a su rival y a quienes la apoyan, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien asegura que el PSOE «no es la izquierda, es la socialdemocracia», al señalar «queremos que el PSOE sea el referente de la izquierda» ante 600 personas. «Sí, nuestro color favorito es el rojo, el rojo del PSOE», recalcó.

Hoy, debate sobre la ponencia económica

Por otro lado, el PSOE debatirá hoy en el foro «España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente», primer borrador de la ponencia económica que la gestora ha encargado coordinar al economista independiente José Carlos Díez, con la vista puesta en el 39 Congreso Federal de junio.

El foro se celebrará en el Auditorio de la ONCE de Madrid, con la participación de expertos y profesionales procedentes de todas las federaciones socialistas, y será inaugurado a las 11.00 por el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, acompañado de la secretaria general del PSM, Sara Hernández, afín a Patxi López. Durante todo el día se desarrollarán mesas de trabajo y comisiones en torno al documento de la gestora.