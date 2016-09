Las grandes frases de la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy sabe que este viernes se sometía a la sesión más importante y por ello ha apelado desde la tribuna al resto de grupos políticos para que apoyen su opción de gobierno, «la única posible». Su discurso ha estado centrado, sobre todo, en apelar a Pedro Sánchez y a su grupo, al que ha acusado de tener «el deseo inconfesable» de dirigir España hacia unas terceras elecciones. Estas son las grandes frases que nos deja la segunda sesión

Rajoy, sobre la formación de gobierno:

Mariano Rajoy - EFE

Mariano Rajoy: «Es responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara hacer lo que esté en nuestra mano para que el Gobierno vea al luz y no se vuelvan a repetir unas elecciones».

Mariano Rajoy: «El PSOE se niega a permitir la formación del único gobierno que parece viable, y lo hace sin ofrecer ninguna alternativa. No lo hace porque no la tiene, no existe».

Mariano Rajoy: «El aliado natural de mi grupo para todo lo que afecta a las grandes decisiones que afectan a España es y ha sido siempre el Partido Socialista. Y seguirá siéndolo. Somos aliados imprescindibles para las grandes cuestiones que afectan a los españoles».

Mariano Rajoy: «No me diga que el PSOE se siente más cerca de los populistas e independentistas que del PP».

Mariano Rajoy: «Ya le he ofrecido, hace meses, una coalición, que es lo habitual en Europa. Creo que hubiera sido lo mejor para España».

Mariano Rajoy: «La urgencia de conformar un gobierno viene determinada por unos compromisos inaplazables.

Rafael Hernando: «Seór Sánchez, se mofa de todos los españoles que han ido dos veces a las urnas».

Rafael Hernando: «Señor Rivera, en democracia se van los que pierden en las urnas».

Sánchez, contra Rajoy

Pedro Sánchez - REUTERS

Pedro Sánchez: «Usted no cuenta con la confianza del PSOE ni parece que vaya a contar con la confianza mayoritaria de esta Cámara».

Pedro Sánchez: «¿Cómo es posible que sea el presidente peor valorado de la Democracia?».

Pedro Sánchez: «Usted, señor Rajoy, ha defraudado la confianza de los españoles».

Pedro Sánchez: «Cuatro años de rupturas políticas que usted no ha sido capaz de resolver. Deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria que va a sufrir su candidato».

Iglesias, a por el PSOE

Pablo Iglesias - EFE

Pablo Iglesias: «Lo que a usted le preocupa es que pueda gobernar el Partido Socialista con nosotros».

Pablo Iglesias: «Ustedes no han entendido lo que ha ocurrido en este país en los últimos dos años y medio».

Pablo Iglesias: «Ustedes han demostrado que gobiernan mal. Son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social. Como resultado de sus políticas estamos nosotros aquí».

Pablo Iglesias: «Al PSOE le tengo que pedir que se aclare. Explíquenle a los ciudadanos que ustedes lo que quieren es que se repiten las elecciones. Daría la impresión de que ustedes quieren que se repite las elecciones hasta que el resultado les guste».

Pablo Iglesias: «Ustedes llevan dos años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido, y eso no va a pasar».

Pablo Iglesias: «Nosotros tenemos un proyecto antagónico al Partido Popular, decídanse».

Rivera, conciliador

Albert Rivera - EFE

Albert Rivera: «Aquí no se trata de quién defiende mejor su partido o sus ideas. Se trata de saber quién puede entender mejor los intereses de los españoles. Y nosotros somos los del "sí"».

Albert Rivera: «Las reformas de este país no se ponen en marcha gritando, se ponen en marcha negociando, señor Iglesias».

Albert Rivera: «Lo que les importa a los españoles es si esta Cámara les da soluciones y no dolores de cabeza».

Albert Rivera: «No se merecen los españoles un chantaje de esta Cámara. Son ellos los que nos pagan el sueldo. Quien piense en unas terceras elecciones no merece ser presidente de este país nunca».

Albert Rivera: «Le quiero pedir perdón a los españoles. Por no poder convencer a estos viejos partidos para que se pongan de acuerdo. Me siento partícipe del fracaso estatal».

ERC, a otra cosa

Gabriel Rufián - EFE

Gabriel Rufián: «¿Por qué para que los niños catalanes estudien inglés tienen que hacer matemáticas en castellano?».

Gabriel Rufián: «¿Por qué ustedes que son monolingües tienen que decirle a trilingües que deben ser bilingües?».

Gabriel Rufián: «¿Por qué nos dan lecciones de Cataluña si sus partidos son la última y penúltima fuerza allí?».

El resto de noes

Aitor Esteban: «No vamos a apoyar con nuestros votos algo que va en contra frontalmente con nuestro ideario».

Aitor Esteban: «El PNV no liga con lo que pueda pasar en las elecciones vascas con la candidatura a la presidencia del gobierno».

Francesc Homs: «Rajoy, hoy ha perdido y usted es el gran responsable. ¿Asumirá su responsabilidad aparte de echársela a los demás?».

Francesc Homs: «Señor Rivera: ¿Cómo pide perdón después de decir que había perdido la credibilidad?».

Joan Baldoví: «Usted se pregunta a esta segura oportunidad y como un buen estudiante va a recoger 180 calabazas, espero. A lo mejor el problema es usted».

Pedro Quevedo: «No nos fiamos de usted. Usted ha incumplido todos y cada uno de los compromisos con Canarias que adquirió en su momento».