Graba con su móvil al hombre que acaba de abusar de ella en plena calle de Murcia

Una joven sufrió una agresión sexual en la noche del lunes al martes en Murcia cuando ella volvía a casa. La joven, según ha decidido contar ella misma en su perfil de Facebook, decidió no correr al ver al hombre por la calle, «porque no quiero perpetuar el estigma» de que una mujer ha de cuidarse cuando camina sola por la calle.

Según la protagonista, él hombre se abalanzó sobre ella, le hizo tocamientos y la mantuvo sujeta mientras intentaba quitárselo de encima. Después de que lograra zafarse y que él se marchara, la joven comenzó a grabarle con su móvil y colgó las imágenes en la famosa red social. La grabación ya tiene cientos de compartidos.

“Que hace una noche increíble y me apetece volver paseando a casa oliendo a azahar. Pasos. No corro porque no quiero perpetuar el estigma; él también va a casa después de una jornada de trabajo. Qué cosas. Pasos muy cerca. Me toca el culo. "¡Eh! ¿De qué coño vas?" (Hilo de voz). Me mira. Me toca una teta y me hace daño. Me sigue mirando y no dice nada. Lo que sabía que me podía pasar pero que no me iba a pasar me está pasando”, señala la joven.

En el vídeo se puede percibir su angustia, sus lágrimas y su rabia tras lo ocurrido y cómo unos hombres que la escuchan intentan calmarla y le ofrecen ayuda. La joven denunció los hechos unas horas después en una comisaría de la ciudad.