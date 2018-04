Rufián monta otro circo con Ignacio González: «Es usted un preso político» El expresidente madrileño asegura que Lapuerta tenía especial interés en las operaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero niega presiones de Génova

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado este martes en el Congreso de los Diputados que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta mostraba «especial interés» en las operaciones que llevaba a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante su etapa como consejero. El expresidente ha acudido a la Cámara Baja para comparecer en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP, una comisión por la que también pasará este lunes Esperanza Aguirre.

Durante la comaparecencia, se ha producido un duro cara a cara entre González y el diputado de ERC Gabriel Rufián. El parlamentario le ha preguntado si «se avergüenza de estar acusado de pertenencia a organización criminal, prevaricación y fraude fiscal y de haber estado en la cárcel». El expresidente madrileño ha asegurado que no se avergüenza porque «nada de eso está acreditado».

«Es usted un preso político, pues», ha ironizado Rufián, que se ha referido a González en estos términos en diferentes ocasiones; «diría que no lo es, por el traje que lleva», ha añadido. También la ha preguntado el diputado de ERC sobre la 'caja B' del PP y sobre si el «M. Rajoy» que aparece en los papeles de Bárcenas es el presidente del Gobierno, algo que González ha asegurado desconocer. «¿Si fuera Marc Rajoy me diría que sí que sabe quién es?», ha insistido. El diputado también le ha preguntado al expresidente qué le parece «que usted haya pasado menos tiempo en la cárcel por robar que esta gente –en referencia a los exconsejeros catalanes y los líderes de ANC y Òmnium– por votar».

Después de unos minutos de rifirrafe y de reiteradas llamadas de atención por parte del presidente de la comisión, Rufián le ha preguntado si había visionado la película «El Padrino». «Hay una escena muy chula en la cual Marlon Brando le dice a su hijo que se ha equivocado, y le dice, "nunca hables de negocios frente a extraños", eso es lo que le ha pasado a usted, habló de negocios frente a extraños. La única pregunta es quién es el señor Vito Corleone», ha zanjado. Tras acabar su intervención, la diputada de Unidos Podemos ha advertido a González de que mentir en sede parlamentaria podría ser constitutivo de delito, momento en el que el diputado de ERC ha vuelto a intervenir para cargar en esta ocasión contra el presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. «Usted, señor presidente, le ha avalado y le ha protegido en esas mentiras».

Estas palabras han provocado un enfado monumental de Quevedo, que ha advertido a Rufián que no toleraría esa acusación. «Su trabajo consiste en ver si consigue un lío monumental y a ver si conseguimos una primera página».

«No me parecía razonable» el interés de Lapuerta

«Cuando yo llegué de consejero a mí me llamaba la atención que en algunas ocasiones el tesorero nacional tenía especial interés en asuntos propios de la Comunidad en cuanto a contrataciones y desarrollos urbanísticos», ha asegurado González sobre la supuesta inervención de la direciión nacional del PP en la Comunidad de Madrid, que no obstante ha matizado que «no sospechaba nada» del extesorero, «aunque no me parecía razonable el que estuviera interesándose con asiduidad en algunos proyectos, porque estas gestiones le correspondían a la Comunidad».

El expresidente ha explicado que en aquel momento le transmitió a Esperanza Aguirre esta situación: «Le dije que me parecía que alguna de las actuaciones de este señor me parecía que no eran razonables, y que prefería no mantener ninguna relación con Lapuerta. A la señora Aguirre le pareció bien», ha afirmado.

A pesar de que se ha referido en el «especial interés» del extesorero de Génova en las operaciones de la Comunidad de Madrid, González ha insistido en que no hubo presiones por parte de Lapuerta. «Nunca se hizo ninguna resolución ni adjudicación basada en ninguna intervención ni imposición por parte de la dirección del partido ni de este señor. No conozco que haya nada más que ese interés», ha dicho.

González también ha negado que se utilizara el Canal de Isabel II para pagar a la empresa EICO del informático Alejandro de Pedro, implicado en la trama Púnica, por hacer campañas en redes sociales para mejorar la imagen del propio González y de Esperanza Aguirre.

Preguntado sobre las revelaciones que realizó la pasada semana en la Audiencia Nacional la exdirectora general de Medios de Comunicación de la Comunidad Isabel Gallego, quien estuvo en ese puesto durante la etapa de Aguirre y también de González, ha asegurado que es «absolutamente falso» que pagara una campaña para mejorar su reputación en redes sociales. «Jamás he conocido a De pedro, sus trabajos, ni he ordenado a nadie que le contratara», ha agregado el expresidente, antes de recalcar que tendrá que ser Gallego quien aclare si su confesión es verdad o mentira. «Yo lo que conozco es lo que le estoy contestando», ha zanjado.