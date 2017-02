El Gobierno vasco se desmarca de la visita de Mas a San SebastiÃ¡n

Representantes de las corrientes independentistas catalanas y vascas se darán cita esta tarde en el Palacio de Congresos de San Sebastián, donde Artur Mas expondrá las líneas básicas de su programa político. No es casualidad que el expresidente de la Generalitat haya optado por lanzar su discurso en la capital guipuzcoana, regida, al igual que el resto de la comunidad autónoma, por una formación «aliada» como es el PNV. Sin embargo, los integrantes del Gobierno autonómico han recibido el acontecimiento con cierta cautela, pues, a pesar de que desde Ajuria Enea aseguran que se trata de un evento de carácter «privado», el hecho de que en el mismo vaya a intervenir el exlendakari Juan José Ibarretxe involucra a la totalidad del partido, cuya dirección no comparte la hoja de ruta del mandatario secesionista.

De hecho, el jefe del Ejecutivo vasco, Íñigo Urkullu, no va a enviar al acto a ningún representante de su gabinete, al menos de forma «oficial». Así lo afirmó su portavoz en el Parlamento, Josu Erkoreka, que hoy participará en los actos organizados con motivo del decimoséptimo aniversario de las muertes del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, ambos asesinados por ETA. En declaraciones posteriores al Consejo de Gobierno celebrado ayer en Vitoria, el dirigente nacionalista destacó que, a pesar de todo, no conoce las agendas del resto del equipo, por lo que no se atrevió a descartar con rotundidad la asistencia a título personal de alguno de sus representantes.

El propio Urkullu informó de que tampoco acudirá al evento independentista, pues, tal y como manifestó en Radio Euskadi, «no es normal que un lendakari asista a conferencias de otros líderes políticos». De hecho, el dirigente vizcaíno se ha desmarcado en distintas ocasiones del proceso secesionista llevado a cabo por las instituciones catalanas, pues su intención es la de implantar su propia «vía vasca». Sin embargo, destacó que mantiene una buena relación con Mas, a quien atenderá «sin ningún problema» si solicita una reunión.

En este sentido, fuentes del PNV aseguraron que las relaciones tanto con el líder independentista como con el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) son «excelentes», e hicieron hincapié en que, a pesar de que no acudirá ningún integrante del gabinete de Urkullu, sí asistirán al evento muchos de sus militantes. Mañana, además, el presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortúzar, mantendrá un encuentro con Mas en Bilbao.

Mas se deja querer

En clave catalana, el «bolo» de Mas en el País Vasco confirma la hiperactividad del exdirigente de la Generalitat, en lo que se lee como una clara muestra de su deseo de regresar a la primera línea política. Coincidiendo con el juicio hace dos semanas en el TSJC por el 9-N, Mas se está prodigando en actos, conferencias, entrevistas y cualquier acto que le sirva para proyectar su figura. Sin ir más lejos, ayer anunció otras dos conferencias en Oxford (Reino Unido) y Harvard (EE.UU.).

La renuncia de Carles Puigdemont a ser candidato en unas próximas elecciones autonómicas que se da por hecho que se adelantarán, ha puesto el foco de nuevo sobre Mas, al que sus fieles jalean para que, antes de que una hipotética inhabilitación sea firme, asuma la candidatura de un PDeCAT con unas perspectivas electorales pésimas frente a la pujanza de la ERC de Oriol Junqueras. Mas se deja querer.