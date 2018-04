El Gobierno, tajante: «Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat» La Moncloa asegura que recurrirá «lo que haga falta» para impedir que el político fugado salga elegido

Mariano Calleja

El Gobierno de Rajoy no va a consentir, bajo ningún concepto, que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat. Fuentes de La Moncloa se han mostrado tajantes: «Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat». La advertencia es rotunda y no deja lugar a las dudas. El Ejecutivo recurrirá «lo que haga falta» para impedir que el golpista fugado acabe siendo candidato, gracias a una reforma exprés de la ley de Presidencia catalana.

Los independentistas siguen obcecados en mantener sus planes secesionistas por encima del Estado de Derecho, y otra vez vuelven a pensar en Puigdemont como candidato a la investidura, antes de que el 22 de mayo expire el plazo de dos meses y se convoquen otras elecciones autonómicas. Su plan es una reforma de la ley de Presidencia para permitir una investidura a distancia.

Pero el Gobierno ha advertido que eso no será posible. Impugnará todos los pasos que se den en esa dirección, ya que el Tribunal Constitucional ha sido clarísimo a la hora de decir que un fugado no puede ser candidato a la Presidencia de la Generalitat.

La seguridad del Gobierno en este terreno es total. Los servicios jurídicos vigilan cada paso, y se tomarán las decisiones según pretendan avanzar los independentistas en ese objetivo.

En La Moncloa explican que esta firmeza a la hora de impedir la candidatura de Puigdemont no tiene nada que ver ni puede compararse con su inacción a la hora de no recurrir el voto delegado de Antoni Comín, también fugado en Bélgica.

Desde el Gobierno se asegura que los informes de los servicios jurídicos del Estado han aconsejado, por el momento, no interponer un recurso, que podría perderse. Por eso se ha preferido dejarlo en manos de los grupos parlamentarios catalanes. La Moncloa rechaza también que sea ningún gesto dirigido al PNV para que apoye los Presupuestos.