El Gobierno de Tabarnia acude a Waterloo: «Carlitos, baja, te vamos a contar el desastre que has organizado» Albert Boadella, actor y presidente legítimo de Tabarnia, se ha desplazado a la ciudad belga para mantener una reunión «al más bajo nivel» con el expresidente fugado

Albert Boadella, actor y presidente «legítimo» de Tabarnia, se ha desplazado a la ciudad belga de Waterloo para reunirse «al más bajo nivel» con el expresident de Cataluña Carles Puigdemont en su casa. Boadella ha comenzado a bailar la conocida canción de «Waterloo» de ABBA antes de reunirse con su equipo y proclamar un manifiesto por el que reclamaban a Puigdemont.

«Carlitos, baja que te vamos a contar los desastres que nos has organizado, nos has dejado sin un duro», gritaba el presidente de Tabarnia. Acto seguido, el también actor se ha colocado una bata médica para buscar al hombre «que se ha escapado de un manicomio» y así poder llevarle «ante el alojamiento que le tiene preparado Llarena».

Ante la pasividad de Puigdemont, que no ha comparecido, Boadella le ha dejado una careta suya en el buzón para denunciar la «competencia desleal que está haciendo al gremio de comediantes». Todo esto bajo la intensa lluvia que caía en Bélgica: «Salgo zingando, que la aguante él», ha dicho Boadella antes de subirse a la «embajada móvil de Tabarnia en el exilio» y marcharse.

«No me extraña que no se quiera reunir conmigo, es un fuguista compulsivo», ha dicho el actor. «Si estuviera aquí le diría que ha montado un buen lío, no ha pensado en los catalanes y se ha aprovechado de la buena fe de la gente», le ha reprochado tras incidir en «el desastre social, económico y político» que ha supuesto el 'procés' para Cataluña, España y Europa.

Puigdemont no ha respondido a la llamada de Boadella porque ha viajado este jueves a Helsinki para reunirse con varios diputados finlandeses y hablar de la situación de Cataluña en el parlamento de ese país.