El Gobierno replicará a Iglesias con sus logros de gestión

La moción de censura planteada por Podemos no le quita el sueño al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. El fracaso que cosechará en la votación unido a la poca comodidad que el propio Pablo Iglesias muestra con la iniciativa la han convertido en un problema menor para el Gobierno, si acaso alcanza esta categoría. Aún así, La Moncloa quiere asegurarse la victoria también en el relato y su estrategia para ello será un construir un discurso donde la defensa de su gestión tendrá un papel protagonista, según fuentes populares.

Los logros económicos de los últimos años, la superación del riesgo de rescate y las nuevas medidas aprobadas para luchar contra la corrupción saldrán a relucir desde la tribuna de oradores, por parte del miembro o miembros del Gobierno que tomen la palabra para hacer frente al discurso del candidato, Pablo Iglesias. Varias ideas secundarias acompañarán a este eje, incluyendo más de una pulla contra Podemos y su líder.

Cara a cara

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pedirá la palabra durante el debate según apuntó el viernes el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando. Lo que se desconoce aún es si asumirá la defensa del Gobierno o si intervendrá puntualmente. Podemos cuenta con que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pedirá también la palabra para enfrentarse a la portavoz morada, Irene Montero. Ésta tendrá la labor de defender los motivos de su grupo para presentar la moción de censura y su discurso será el más severo, ya que la alocución de Pablo Iglesias debe tener como eje su propuesta de Gobierno.

Aún así, los populares están convencidos de que el líder de Podemos buscará la manera de enfangar el debate durante su intervención. «Va a intentar un debate bronco, embarrado y sucio porque es donde se siente cómodo y logra el aplauso de los suyos», predicen las mismas fuentes.

Así será el debate

Pastor abrirá la sesión a las 9 de la mañana del martes 13 de junio dando paso a la intervención de Montero por tiempo ilimitado. A continuación el Gobierno podrá pedir la palabra para contestarle, como ha sucedido en los dos debates anteriores sobre mociones de censura. En ese caso, Montero podrá pedir un nuevo turno. Si no es así, la portavoz morada ya no tendrá nuevos turnos de intervención. Acto seguido, la presidenta del Congreso dará paso al candidato, Pablo Iglesias.

Tras la alocución de éste, la presidenta del Congreso deberá suspender la sesión para que los grupos parlamentarios reflexionen sobre las palabras del líder de Podemos. Ninguna de estas intervenciones tiene limitación de tiempo pero dado que la sesión empieza a las nueve de la mañana, es previsible que Iglesias concluya su intervención en torno al mediodía de manera que Pastor pueda aprovechar esta parada para que los diputados vayan a comer.

A la vuelta, comenzarán a intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor y con tiempo tasado: treinta minutos cada uno. Iglesias podrá solicitar la palabra para contestarles en el momento en que lo desee, aunque también puede optar por realizar una respuesta única al final. El Ejecutivo también podrá intervenir a su placer.

Arrancará esta segunda parte el Grupo Mixto, al que pertenece el socio más incómodo de Podemos: Compromís. Aunque su portavoz, Joan Baldoví, pidió a PSOE y Podemos que negociaran una nueva moción de censura «ganadora», votará a favor de la iniciativa de Iglesias al entender que los socialistas no han dado pie a esa colaboración.

Dentro del Grupo Mixto también intervendrán el PDeCAT y Nueva Canarias que se abstendrán frente a UPN, CC y Foro que votarán en contra. Bildu aún no ha decidido su posición.

El PNV será el siguiente grupo en intervenir. Su portavoz, Aitor Esteban, ha anunciado ya que defenderá la abstención pese a haber sido aliado del Gobierno en los nuevos Presupuestos y estar dispuesto a volver a ser su aliado en los siguientes. ERC tomará el testigo con su portavoz Joan Tardá apoyando la moción de censura. Por ahora es el único «sí» que Podemos tiene asegurado y estará seguido por un "no" rotundo de Ciudadanos. La formación naranja aún no ha decidido si será su presidente Albert Rivera, o su portavoz, Juan Carlos Girauta, el que intervendrá en el debate y no lo hará al menos hasta el lunes por la tarde, a la espera de que el Gobierno desvele el peso que Rajoy tendrá en el debate.

Unidos Podemos, en cambio, sí tiene clara su intervención como grupo parlamentario. Dado que Montero hablará como defensora de la moción de censura, el turno de la formación morada se repartirá entre los portavoces de los partidos que forman parte de la coalición, a razón de diez minutos cada uno: Xavier Domènech de En Comú Podem, Alberto Garzón por parte de IU y Antón Gómez Reino de En Marea.

La idea inicial de la presidenta del Congreso es levantar la sesión una vez concluido el turno de Podemos. Si el desarrollo del debate lo permite quedarían para el día siguiente las intervenciones del PSOE con su portavoz, José Luis Ábalos, defendiendo una abstención que no comparten los miembros de la anterior dirección socialista, convencidos de propinar un «no» a Iglesias. No obstante, se espera unidad del grupo en la votación. La última formación en intervenir será la Popular, con Rafael Hernando. Una vez que el candidato haya contestado a los grupos, bien al final del debate o durante el mismo, los portavoces dispondrán de un segundo turno de intervención aunque inferior, de diez minutos.

El candidato podrá volver a pedir la palabra a su gusto y también el Gobierno. Una vez concluido el debate, tendrá lugar la votación. No será breve ya que sea realizará por llamamiento pero ninguna fuente parlamentaria consultada cree que pueda extenderse más allá de la tarde del miércoles 14. No obstante, no hace falta esperar hasta entonces para conocer el resultado. A falta de que los dos diputados de Bildu decidan el sentido de su voto -y salvo ausencias o errores- 171 diputados rechazarán de manera incontestable la moción de censura, frente a otros 97 que se abstendrán y solo 80 que votarán a favor. Unos número que difícilmente pueden llegar a quitarle el sueño a Rajoy.