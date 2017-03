El Gobierno reforzará a los profesores con más empleo público

«Un amigo mío suele afirmar que todo el mundo dice que la educación es capital y luego no se hace nada para convertirla en capital», reflexionó ayer lunes el ministro de Cultura, Educación y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en el Foro ABC. «Y no le falta razón». La educación, dijo, «ha sido un campo de confrontación y eso le ha llevado a vaivenes innecesarios». Hasta siete leyes educativas se han aprobado desde el restablecimiento de la democracia, y todas ellas caracterizadas por la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas.

En este contexto, y ante la necesidad de llegar a acuerdos por la fragmentación del Congreso, el Gobierno está determinado a alcanzar un «pacto social y político por la Educación, que se sitúe en el centro del futuro de la nación», dijo el ministro Méndez de Vigo. «Creemos que el sistema educativo español requiere estabilidad y seguridad», añadió. Para conseguir ese objetivo, el Ejecutivo ha impulsado una subcomisión en el Congreso, cuyo debate va «en la buena dirección». El ministro aprecia «buena voluntad» de todas las partes implicadas, pese a la huelga general convocada para este jueves por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que engloba a padres, alumnos y docentes.

A este respecto, Méndez de Vigo aclaró que la huelga no está convocada por todos los docentes y padres, sino solo por algunas asociaciones junto con un sindicato, el Sindicato de Estudiantes, que tiene «una clara orientación política». El titular de la cartera de Educación criticó la actitud de los convocantes de los paros en el debate que se sigue en el Congreso, donde «desgraciadamente han criticado mucho, pero aportar poco». «En estos momentos de tranquilidad hay que contribuir con ideas, y no con otras cosas», añadió.

Menos interinos

El Gobierno, dijo el ministro, ha dado «pruebas de diálogo con las comunidades autónomas» durante las negocaiciones, como lo demuestra el hecho de que en una hora y media acordara con todas las regiones cómo aplicar la LOMCE, la ley educativa en vigor, «a satisfacción de todos». El también portavoz del Gobierno aseguró que el pacto por la educación «es un proyecto en marcha», y confió en que pronto sea una realidad.

La intención del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es «poner a los profesores en el centro del sistema educativo», reforzando su «autonomía y autoridad». Méndez de Vigo juzgó esencial la labor de los docentes en la formación de unos «estudiantes maduros y responsables».

En estos momentos, el Ministerio está valorando con sindicatos y comunidades autónomas cuáles son las plantillas y las necesidades de los centros educativos para convocar una oferta pública de empleo. «En el campo de la educación hay un número de interinos muy elevado y queremos reducirlo para dar a los profesores garantías de estabilidad». En ese sentido, Méndez de Vigo pidió a las comunidades autónomas que no anuncien la convocatoria de oposiciones docentes durante marzo y que esperen a finales de mes o primeros de abril, cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado.

Clase de Religión

Al preguntarle por las clases de Religión en el nuevo pacto educativo, Méndez de Vigo apostó por la continuidad del modelo actual, y aseguró que esta cuestión no va a quedar fuera del debate. «Yo creo que la regulación de las clases de Religión y su contrapartida, valores éticos y sociales, es correcta. En la visión que yo tengo de la educación, los valores y principios no están colgados de las nubes, responden en unos casos a convicciones religiosas, que es mi caso, y en otros, a convicciones éticas y morales, y yo creo que hay que enseñarlos», declaró. A juicio del ministro, esta fórmula garantiza la «libertad de elección de los padres» sobre la educación de sus hijos.

Durante toda su intervención, el portavoz del Gobierno se mostró partidario de no eliminar aquello que funciona, y el sistema educativo, donde conviven lo público, lo concertado y lo privado, «está bien conformado». Por tanto, apostó por mejorarlo, pero nunca suprimir los conciertos. «Los introdujo el Gobierno socialista en los años 80 y cumplen una buena función», valoró. Sobre los cheques escolares, la fórmula que plantea la financiación del sistema educativo por parte de los padres con bonos que reparte el Estado, Méndez de Vigo contestó que «en estos momentos no es viable». Introducirlos, dijo, «acabaría con un sistema» que funciona. «Creo que se puede mejorar, pero no se deben crear distorsiones», concluyó.