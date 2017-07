El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional los toros «a la balear»

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha comunicado este martes a la consejera de Cultura del Gobierno balear, Fanny Tur, que el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de regulación de las corridas de toros en Baleares, conocida coloquialmente como toros «a la balear». La nueva norma, aprobada ayer en el Parlamento regional, no prohíbe expresamente los festejos taurinos en el Archipiélago, pero fija numerosas restricciones para su celebración, como por ejemplo la de que no se hiera o se mate al toro. El propósito implícito de la nueva ley es hacer inviables en la práctica las corridas de toros en las Islas.

Votaron a favor de esta iniciativa parlamentaria las formaciones que la presentaron de manera conjunta meses atrás, es decir, el PSOE, MÉS —tanto de Mallorca como de Menorca— y Podemos. Por su parte, votaron en contra el PP y Ciudadanos, mientras que Proposta per les Illes (PI) se abstuvo globalmente. La nueva norma autonómica antitaurina entrará en vigor en las próximas semanas, una vez que haya sido publicada ya en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

En ese contexto, cabe recordar que el Ministerio de Cultura había enviado ya el pasado mes de junio un escrito al Gobierno balear en el que le advertía de que las limitaciones previstas en la citada proposición de ley eran inconstitucionales y de que atentaban contra las competencias del Estado en la materia. En la reunión celebrada este martes en Madrid entre Benzo y Tur, el secretario de Estado ha reiterado ese posicionamiento ante la consejera autonómica.

Benzo le ha recordado a Tur que hace cuatro años las Cortes Generales aprobaron la ley que regulaba la Tauromaquia como patrimonio de todos los españoles. Asimismo, le ha explicado que en 2016 el Tribunal Constitucional confirmó en una sentencia que «es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural».

Entre las restricciones fijadas por la nueva normativa autonómica cabe citar que se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos o que no se podrán hacer servir caballos en los cosos. Además, no se podrá vender alcohol y estará prohibida la entrada a los menores de 18 años. Por otra parte, los empresarios y promotores deberán abonar fianzas previas por un importe global mínimo de 300.000 euros. Por lo que respecta a las sanciones, pueden alcanzar los 100.000 euros en los casos más graves.

A partir de ahora, las licencias para la realización de cada festejo concreto serán concedidas por los respectivos consejos insulares. Otro requisito fijado por la proposición de ley aprobada ayer es que se hará «un control antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». Con posterioridad, tras una revisión veterinaria, las reses serán devueltas a la ganadería que las suministró.

En cuanto al tradicional «correbou» («encierro») que tiene lugar cada mes de septiembre en el municipio mallorquín de Fornalutx, seguirá celebrándose, aunque con algunas limitaciones añadidas para que el animal no sufra. En ese sentido, no será posible utilizar cuerdas para atar a la res por los cuernos, no se permitirá adquirir un toro de lidia y no se podrá sacrificar al animal tras el encierro. Acabado el «correbou» de Fornalutx, el toro será trasladado a una finca.

Los aficionados taurinos de Palma aún podrán disfrutar durante este verano, en cualquier caso, de dos festejos clásicos, que quizás podrían ser los últimos que se celebren en la capital isleña. La primera corrida en el Coliseo Balear se celebrará el próximo 27 de julio, con la presencia de Juan José Padilla, El Fandi y Sebastián Castella. Posteriormente, el 3 de agosto la plaza palmesana acogerá un nuevo festejo, con un cartel conformado por Francisco Rivera Ordoñez, Talavante y Cayetano Rivera Ordoñez.